BILBIJA SPASITELJ

Štimac kiksao u debiju na klupi Zrinjskog, vadit će se na Islandu

Piše HINA, Boris Trifunović,
Štimac kiksao u debiju na klupi Zrinjskog, vadit će se na Islandu
Bivši hrvatski izbornik je uoči susreta istaknuo kako mostarski Zrinjski ima dobre izglede za ulazak u skupnu fazu natjecanja. Uzvratna utakmica igra se za tjedan dana na umjetnoj travi

Hrvatski nogometni stručnjak Igor Štimac nije započeo s uspjehom svoj mandat na klupi Zrinjskog, on je u prvoj utakmici 3. pretkola Europske lige na svojem terenu odigrao 1-1 s momčadi islandskog Breidablika.

Breidablik je poveo golom Thomsena u 18. minuti iz penala, a izjednačio je Bilbija u 72. minuti, također iz kaznenog udarca.  

Zrinjski nije ponudio uvjerljivu igru, a veći dio susreta protekao je u igri na sredini terena.  

Uzvratna utakmica igra se za tjedan dana na Islandu, gdje Breidablik domaće europske susrete igra na umjetnoj travi, što bi moglo predstavljati dodatni izazov za mostarsku momčad.

Zrinjski je istog suparnika, Breidablik iz Kópavogura, izbacio iz europskih kvalifikacija i prije dvije sezone kada se prvi put u povijesti plasirao u Konferencijsku ligu

Boljeg iz ovoga dvomeča u doigravanju za Europsku ligu čeka pobjednik ogleda između nizozemskog Utrechta i švicarskog Servettea.  

Štimac je uoči susreta istaknuo kako Hrvatski športski klub Zrinjski iz Mostara ima dobre izglede za ulazak u skupnu fazu natjecanja, naglasivši da vjeruje u kvalitetu svoje momčadi i povoljan ždrijeb.

