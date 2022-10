Štimac najavio oproštaj: Radio sam strastveno i uložio sebe

Bivši hrvatski izbornik Igor Štimac (55) prošli je mjesec potpisao novi ugovor s reprezentacijom Indije koju će voditi na Azijski kup u lipnju i srpnju iduće godine. Indijski mediji napisali su da Štimac u ugovoru ima klauzulu po kojoj mora minimalno izboriti četvrtfinale u suprotnom će dobiti otkaz, ali hrvatski trener najavio je da će se nakon Kupa okrenuti novim izazovima.

- Ne planiram ostati nakon Azijskog kupa tako da se ta klauzula ovdje ne može primijeniti. Strastveno sam radio sve što sam mogao za dečke i uložio sam cijelo svoje znanje u njihov razvoj - u vođenju momčadi, poboljšanju njihove tehničke kvalitete, mentalnom sklopu i fizičkoj spremi. Također sam im dao znanje o prehrani - kazao je Štimac za indijski SportStar pa dodao:

- Ovaj Azijski kup zaokružit će jedan ciklus, bit će mi to peta godina s momčadi te je logično da ostanem s njom do završetka natjecanja, a onda ću se posvetiti svojim drugim planovima. Prije toga ću dati sve od sebe da Indija dogura i dalje od četvrtfinala.

Indija se u svojoj povijesti samo jednom uspjela plasirati u četvrtfinale Azijskog kupa i to 1964. godine kada su završili drugi. Bit će to težak zadatak za Štimca koji vjeruje da s Indijom može napraviti veliki rezultat.

- Moja odgovornost je da Indiju odvedem korak dalje. Moramo raditi još jače i postići nešto više. No moramo biti realni i vidjeti koliko smo uložili u nogomet i koliko smo iza najjačih azijskih država po tom pitanju, po kvaliteti lige, bazi talenta i posebice po ulaganjima u razvojne programe - rekao je Štimac.

Indija je ukupno nastupila na tek četiri od 17 mogućih izdanja tog natjecanja dok je u svim ostalim navratima ispala u grupi.

- Ja vjerujem da se to može, to je ljepota nogometa. Mogli ste vidjeti kako je hrvatski klub Dinamo Zagreb pobijedio Chelsea, prije par godina Leicester je osvojio Premier ligu. Makedonija je u gostima pobijedila Italiju i uskratila joj odlazak na Svjetsko prvenstvo. To je nogomet, morate se usredotočiti na to da iskoristite šanse koje dobijete - zaključio je.

