Štimac nakon poraza u derbiju: Sasjekla nas je odluka VAR-a...

Borac iz Banja Luke pobijedio je Zrinjski iz Mostara 3-0 u derbiju 21. kolo bosanskohercegovačkog prvenstva. Sva tri gola pala su u drugom poluvremenu, a ljut je nakon utakmice bio gostujući trener Igor Štimac.

Hrvatski trener istaknuo je poništen gol njegove momčadi za 1-1 u 57. minuti kao jedan od ključnih detalja utakmice.

- Malo nas je šokirao gol na početku drugog poluvremena. Dobro smo reagirali i postigli gol, ali nas je sasjekla odluka VAR-a. Kao da smo sagnuli glavu i izgubili konce i ideju u igri koju je trebalo provesti. Nisam zadovoljan ni prvim poluvremenom. Jedno je kontrolirati utakmicu u defenzivnom dijelu, a drugo je biti učinkovit prema naprijed - započeo je za Arenu Sport i dodao:

- Nismo bili dovoljno pokretljivi, nismo imali osnovnu ideju, a to je kako doći protivniku iza leđa kvalitetom, brzinom i dobrom okomitom loptom. Pogotovo smo danas zakazali u jednostavnom pasu, koji smo prečesto davali protivniku u noge, i tu su nam se stvorili svi problemi.

Foto: Denis Kapetanovic

Štimac je priznao da je Borac bio bolji i zasluženo pobijedio.

- Sami smo sebi zakomplicirali život. Apsolutno ništa nismo zaslužili iz ove utakmice. Treba Borcu čestitati na zasluženoj pobjedi, dići glavu i okrenuti se četvrtku - kazao je pa zaključio:

- Teško je objasniti, analizirat ćemo utakmicu, pa ćemo vidjeti gdje su razlozi tih problema. Općenito, danas je problem nastao zbog previše dodira na lopti u situacijama kada to ne treba raditi. Potrebno je više kretanja, brži protok lopte i dolazak naprijed.

Susret Zrinjskog i SLoge u 20 kolu WWin Premijer lige BiH | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Borac je pobjegao Zrinjskom na četiri boda prednosti na vrhu tablice. Momčadi Igora Štimca sada slijedi okršaj protiv Crystal Palacea u nokaut fazi Konferencijske lige. Dvoboj je na rasporedu u četvrtak.