Obavijesti

Sport

Komentari 1
BORAC DOBIO ZRINJSKI

Štimac nakon poraza u derbiju: Sasjekla nas je odluka VAR-a...

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Štimac nakon poraza u derbiju: Sasjekla nas je odluka VAR-a...
3
Banja Luka: Derbi polusezone WWin Premijer lige BiH Borac i Zrinjski | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Sami smo sebi zakomplicirali život. Apsolutno ništa nismo zaslužili iz ove utakmice. Treba Borcu čestitati na zasluženoj pobjedi, dići glavu i okrenuti se četvrtku, kaže trener Zrinjskog koji u četvrtak igra protiv Crystal Palacea

Admiral

Borac iz Banja Luke pobijedio je Zrinjski iz Mostara 3-0 u derbiju 21. kolo bosanskohercegovačkog prvenstva. Sva tri gola pala su u drugom poluvremenu, a ljut je nakon utakmice bio gostujući trener Igor Štimac

Hrvatski trener istaknuo je poništen gol njegove momčadi za 1-1 u 57. minuti kao jedan od ključnih detalja utakmice. 

- Malo nas je šokirao gol na početku drugog poluvremena. Dobro smo reagirali i postigli gol, ali nas je sasjekla odluka VAR-a. Kao da smo sagnuli glavu i izgubili konce i ideju u igri koju je trebalo provesti. Nisam zadovoljan ni prvim poluvremenom. Jedno je kontrolirati utakmicu u defenzivnom dijelu, a drugo je biti učinkovit prema naprijed - započeo je za Arenu Sport i dodao:

- Nismo bili dovoljno pokretljivi, nismo imali osnovnu ideju, a to je kako doći protivniku iza leđa kvalitetom, brzinom i dobrom okomitom loptom. Pogotovo smo danas zakazali u jednostavnom pasu, koji smo prečesto davali protivniku u noge, i tu su nam se stvorili svi problemi. 

Mostar: Trener HŠK Zrinjski, Igor Štimac, najavio nastavak proljetne sezone
Foto: Denis Kapetanovic

Štimac je priznao da je Borac bio bolji i zasluženo pobijedio. 

- Sami smo sebi zakomplicirali život. Apsolutno ništa nismo zaslužili iz ove utakmice. Treba Borcu čestitati na zasluženoj pobjedi, dići glavu i okrenuti se četvrtku - kazao je pa zaključio:

- Teško je objasniti, analizirat ćemo utakmicu, pa ćemo vidjeti gdje su razlozi tih problema. Općenito, danas je problem nastao zbog previše dodira na lopti u situacijama kada to ne treba raditi. Potrebno je više kretanja, brži protok lopte i dolazak naprijed. 

Susret Zrinjskog i SLoge u 20 kolu WWin Premijer lige BiH
Susret Zrinjskog i SLoge u 20 kolu WWin Premijer lige BiH | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Borac je pobjegao Zrinjskom na četiri boda prednosti na vrhu tablice. Momčadi Igora Štimca sada slijedi okršaj protiv Crystal Palacea u nokaut fazi Konferencijske lige. Dvoboj je na rasporedu u četvrtak. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'
VESELI PAR

FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'

Izabel Goulart prozvali su najljepšom ženom na svijetu, a srećković koji je osvojio njezino srce je poznati njemački golman Kevin Trapp koji igra za Paris FC. Često ih se može vidjeti na plažama egzotičnih lokacija kako izmjenjuju nježnosti, ne smetaju im ni pogledi znatiželjnika
FOTO Sestra Tamara zabrinuto je pratila Zubčićev nastup bez naočala na Olimpijskim igrama
TRENERICA I MAGISTRA

FOTO Sestra Tamara zabrinuto je pratila Zubčićev nastup bez naočala na Olimpijskim igrama

Tamara Zubčić uvijek je podrška uz stazu, a bratu pomaže i kao pomoćna trenerica. Nekad je i sama skijala, ali se morala povući zbog zdravlja
Dinamo - Istra 4-0: Dominantni 'modri' deklasirali Puljane na Valentinovo. Beljo opet zabio
SLAVLJE NA MAKSIMIRU

Dinamo - Istra 4-0: Dominantni 'modri' deklasirali Puljane na Valentinovo. Beljo opet zabio

DINAMO - ISTRA 4-0: Pred 5600 gledatelja na Maksimiru, Dinamo je s lakoćom osvojio tri boda. McKenna je zabio prvi gol u 25. minuti, a Beljo je dao drugi gol (60'). Pobjedu su potvrdili Zajc (73') i Vidović (87')

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026