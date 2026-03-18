Štimac osvojio drugi trofej u BiH

Momčad Hrvatskog športskog kluba Zrinjski, koju vodi Igor Štimac, bila je uspješnija od ekipe Sarajeva, na čijoj je klupi Mario Cvitanović, te je nakon izvođenja jedanaesteraca sa 4-1 osvojila Superkup Bosne i Hercegovine.

Za Zrinjski su zabili Bilbija, Ilić, Mamić i Lagumdžija, a za suparnika tek Ristovski, dok je Karačić obranio udarce Menala i Bralića.Utakmica je protekla u čvrstoj i opreznoj igri s obje strane, uz mali broj izrazitih prilika, zbog čega su nijanse odlučivale pobjednika.

Zrinjski je na kraju pokazao više smirenosti i preciznosti s bijele točke te zasluženo osvojio Superkup BiH.