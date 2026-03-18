SA ZRINJSKIM

Štimac osvojio drugi trofej u BiH

Piše HINA,
Mostar: Susret Zrinjskog i Sarajeva u finalu Superkupa BiH | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Igor Štimac osvojio je Superkup Bosne i Hercegovine drugu godinu u nizu. Njegov Zrinjski pobijedio je Sarajevo nakon lutrije jedanaesteraca

Momčad Hrvatskog športskog kluba Zrinjski, koju vodi Igor Štimac, bila je uspješnija od ekipe Sarajeva, na čijoj je klupi Mario Cvitanović, te je nakon izvođenja jedanaesteraca sa 4-1 osvojila Superkup Bosne i Hercegovine.

Nakon 90 minuta igre nije bilo golova, pa je pobjednik odlučen izravno izvođenjem penala, bez produžetaka. U seriji penala uspješniji su bili Mostarci, koji su slavili rezultatom 4-1 i tako stigli do novog trofeja.

Za Zrinjski su zabili Bilbija, Ilić, Mamić i Lagumdžija, a za suparnika tek Ristovski, dok je Karačić obranio udarce Menala i Bralića.Utakmica je protekla u čvrstoj i opreznoj igri s obje strane, uz mali broj izrazitih prilika, zbog čega su nijanse odlučivale pobjednika.

Zrinjski je na kraju pokazao više smirenosti i preciznosti s bijele točke te zasluženo osvojio Superkup BiH.

