BEZ DLAKE NA JEZIKU

Štimac otvoreno o budućnosti: Moramo razjasniti neke stvari

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Mostar: WWin Premijer liga, 36. kolo, HSK Zrinjski - FK Velez | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Hrvatski trener Igor Štimac izjavio je da postoji obostrana želja za nastavkom suradnje sa Zrinjskim, nakon što je mostarski klub sezonu u prvenstvu Bosne i Hercegovine okončao na drugom mjestu pobjedom 3-0 protiv gradskog rivala Veleža. 

Na klupskoj konferenciji za novinare hrvatski stručnjak je rekao da će konačna odluka uslijediti nakon razgovora s klupskim vodstvom i analize sezone. 

- Obostrana želja postoji, ali neke stvari moramo očistiti i raspraviti, gdje su bili problemi i zašto. Želim vidjeti u kojim segmentima klub može otići na još višu razinu - izjavio je Štimac.

Mostar: WWin Premijer liga, 36. kolo, HSK Zrinjski - FK Velez | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Dodao je da bi bio prezadovoljan nastaviti suradnju ukoliko najuspješnija bosanskohercegovačka momčad bude spremna za nove iskorake. 

Zrinjski je ovu sezonu zaključio na drugome mjestu iza banjolučkog Borca. U klupskim vitrinama su pokali Superkupa i Kupa Bosne i Hercegovine. Hrvatski športski klub iz Mostara ostvario je ove sezone najzapaženiji europski iskorak u klupskoj povijesti. Prvi put je igrao ligašku fazu Konferencijske lige, a natjecanje je završio u nokaut fazi porazom od Crystal Palacea, engleskog kluba koji će sutra igrati finale tog natjecanja protiv španjolskog Rayo Vallecana.

Mostar: WWin Premijer liga, 36. kolo, HSK Zrinjski - FK Velez | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Štimac je sa Zrinjskim potpisao dvogodišnji ugovor, ali uz dogovor da se nakon prve sezone napravi analiza napravljenog. 

U medijima su se ranije pojavile informacije da bi Štimac mogao otići iz Zrinjskog, a da je jedan od mogućih nasljednika Slovenac Simon Rožman. Klub je te navode odbacio kao netočne. 

