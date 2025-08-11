Štimac radi na pojačanjima: U Zrinjski želi dovesti Caktaša i obrambenog igrača Lokomotive

Mostarski Zrinjski uskoro će ojačati Mijo Caktaš (33), piše SportSport. Iskusni ofenzivni vezni može igrati i na krilnim pozicijama, a upravo je to pozicija na kojoj prvak Bosne i Hercegovine treba pojačanje. Bivši kapetan Hajduka nedavno je raskinuo ugovor s turskim Kocaelisporem i slobodan je u potrazi za novim izazovom. Poznat je po golgeterskom instinktu, a u karijeri je odigrao 385 utakmica i zabio 130 pogodaka, uključujući i jedini nastup za hrvatsku reprezentaciju 2019. protiv Tunisa.

POGLEJDATE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:29 Caktaš s 2. momčadi Hajduka | Video: TikTok/ čitatelj 24sata

Caktaš je ponikao u Dugopolju, a u Hajduk je stigao kao junior. Za Splićane je odigrao dva mandata, ukupno 228 utakmica i postigao 97 golova. Između dva boravka na Poljudu igrao je za ruski Rubin Kazan, a kasnije i za saudijski Damac, Osijek te turske klubove Sivasspor i Kocaelispor. U HNL-u je zabio 101 gol, čime se svrstao među najefikasnije veznjake lige.

Njegov dolazak dio je plana Igora Štimca, koji je početkom kolovoza preuzeo klupu Zrinjskog nakon ispadanja od Slovana iz Bratislave u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Bivši izbornik Hrvatske debitirao je remijem 1-1 protiv islandskog Breidablika u trećem pretkolu Europske lige, a sada želi proširiti rotaciju i podići kvalitetu momčadi.

Uz Caktaša, "plemići" su zainteresirani i za Marka Vranjkovića (26) desnog beka Lokomotive. Vranjković je posljednje četiri sezone standardan član zagrebačkog prvoligaša, a ranije je igrao za Dubravu, Sesvete i Inter Zaprešić. Njegovim dolaskom Zrinjski bi dodatno ojačao obranu uoči nastavka sezone i novih europskih izazova.