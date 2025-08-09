Obavijesti

Štimac nakon kiksa u debiju radi veliku 'čistku' u Zrinjskom!

Piše Luka Tunjić,
Mostar: Predstavljen novi trener HSK Zrinjski, Igor Štimac | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Bivši izbornik 'vatrenih' debitirao je na klupi bh. prvoligaša u remiju 1-1 u kvalifikacijama na Konferencijsku ligu. Štimac se nakon toga navodno odlučio na radikalni potez i planira zamijeniti gotovo cijeli stručni stožer

Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Igor Štimac (57), nedavno je preuzeo Zrinjski iz Mostara. Ipak, hrvatski stručnjak nije imao debi iz snova u novom klubu, njegov je Zrinjski u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu remizirao protiv islandskog prvaka Breidablika (1-1).

Ništa još nije izgubljeno za Štimca i Zrinjski, s obzirom na to kako se uzvratna utakmica igra na Islandu u četvrtak (19.30 sati). Ipak, Štimac je odlučio napraviti temeljite promjene nakon samo jedne utakmice.

Split: Igor Štimac, nogometni trener
Split: Igor Štimac, nogometni trener | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Naime,  Bljesak.info piše kako je Štimac odlučio napraviti promjene u stručnom stožeru nakon samo jedne utakmice. Navodno planira dovesti dva nova pomoćnika uz jednog analitičara.

Prvo je ime, prema istom izvoru, Marijo Tot. Riječ je o bivšem nogometašu koji je bio i pomoćnik Vahidu Halilhodžiću u Dinamo. Štoviše, bio je i glavni trener Dinama te osvojio Kup 2011. godine. Navodno je već u Mostaru i uskoro bi trebao biti predstavljen pod Bijelim brijegom.

Što se tiče dosadašnjih članova stožera, "čistku" Igora Štimca trebao bi preživjeti samo Marko Čavka.

