Štimac slavi novi trofej! Zrinjski osvojio Kup, a jedan ishod mu donosi playoff za jesen u Europi

Zrinjski je kapitulirao u prvenstvu i naslov prvaka prepustio banjolučkom Borcu, no proslavljeni "vatreni" Igor Štimac svom je klubu donio novi trofej u vitrine.

Nakon što su u prvoj utakmici na svom stadionu golom Nemanje Bilbije pobijedili mrskog gradskog rivala Velež (1-0), "plemići" su u uzvratu, na stadionu Rođeni, sačuvali prednost remiziravši 1-1 te četvrti put osvojili Kup Bosne i Hercegovine!

Foto: Denis Kapetanovic

Nemanja Bilbija opet je bio strijelac, već u četvrtoj minuti, a u 73. je promašio jedanaesterac i propustio lišiti svoje navijače drame. A njoj smo na kraju i svjedočili. Igrač Zrinjskog Hrvoje Barišić dobio je drugi žuti karton u petoj minuti sudačke nadoknade, a samo minutu kasnije Spahić je izjednačio na 1-1. U 98. minuti pocrvenili su i domaćini, isključen je Vehabović, a na kraju su gosti preživjeli i osvojili Kup.

Igoru Štimcu ovo je drugi trofej, ranije je osvojio bh. Superkup, a ova pobjeda bila je itekako važna jer bi im mogla donijeti plasman u play-off Konferencijske lige! Naime, ako Freiburg 20. svibnja u Istanbulu pobijedi Aston Villu i osvoji Europsku ligu te završi na sedmom mjestu Bundeslige (kolo prije kraja je upravo na toj poziciji), izborit će plasman u Ligu prvaka, a zbog redistribucije mjesta Zrinjski bi zauzeo njihovo mjesto u play-offu!

Klub će tako dobiti veliku priliku još jednom se plasirati u Konferencijsku ligu, u kojoj su ove sezone priredili senzaciju došavši do šesnaestine finala, gdje su izgubili od Crystal Palacea. Unatoč gubitku naslova prvaka, Mostar ponovno slavi i slavit će danima!