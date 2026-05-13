Obavijesti

Sport

Komentari 2
I DOŠAO NADOMAK EUROPE

Štimac slavi novi trofej! Zrinjski osvojio Kup, a jedan ishod mu donosi playoff za jesen u Europi

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
Štimac slavi novi trofej! Zrinjski osvojio Kup, a jedan ishod mu donosi playoff za jesen u Europi
Foto: Denis Kapetanovic

Sko Freiburg 20. svibnja u Istanbulu pobijedi Aston Villu i osvoji Europsku ligu te završi na sedmom mjestu Bundeslige, izborit će plasman u Ligu prvaka, a zbog redistribucije mjesta Zrinjski bi zauzeo njihovo mjesto u play-offu Konferencijske lige

Admiral

Zrinjski je kapitulirao u prvenstvu i naslov prvaka prepustio banjolučkom Borcu, no proslavljeni "vatreni" Igor Štimac svom je klubu donio novi trofej u vitrine.

Nakon što su u prvoj utakmici na svom stadionu golom Nemanje Bilbije pobijedili mrskog gradskog rivala Velež (1-0), "plemići" su u uzvratu, na stadionu Rođeni, sačuvali prednost remiziravši 1-1 te četvrti put osvojili Kup Bosne i Hercegovine!

Mostar: Konferencija za medije Igora Štimca uoči finala Kupa BiH
Foto: Denis Kapetanovic

Nemanja Bilbija opet je bio strijelac, već u četvrtoj minuti, a u 73. je promašio jedanaesterac i propustio lišiti svoje navijače drame. A njoj smo na kraju i svjedočili. Igrač Zrinjskog Hrvoje Barišić dobio je drugi žuti karton u petoj minuti sudačke nadoknade, a samo minutu kasnije Spahić je izjednačio na 1-1. U 98. minuti pocrvenili su i domaćini, isključen je Vehabović, a na kraju su gosti preživjeli i osvojili Kup. 

Igoru Štimcu ovo je drugi trofej, ranije je osvojio bh. Superkup, a ova pobjeda bila je itekako važna jer bi im mogla donijeti plasman u play-off Konferencijske lige! Naime, ako Freiburg 20. svibnja u Istanbulu pobijedi Aston Villu i osvoji Europsku ligu te završi na sedmom mjestu Bundeslige (kolo prije kraja je upravo na toj poziciji), izborit će plasman u Ligu prvaka, a zbog redistribucije mjesta Zrinjski bi zauzeo njihovo mjesto u play-offu!

Klub će tako dobiti veliku priliku još jednom se plasirati u Konferencijsku ligu, u kojoj su ove sezone priredili senzaciju došavši do šesnaestine finala, gdje su izgubili od Crystal Palacea. Unatoč gubitku naslova prvaka, Mostar ponovno slavi i slavit će danima!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, još je ostalo otvoreno pitanje jednog predstavnika u Konferencijskoj ligi, kao i kluba koji ispada iz elitnog društva
'Pištolj je bio napunjen, rekli su mi da pucam Bobanu u leđa...'
NIKAD ODIGRANA UTAKMICA

'Pištolj je bio napunjen, rekli su mi da pucam Bobanu u leđa...'

Prošlo je 36 godina od nikad odigrane utakmice na Maksimiru između Dinama i Crvene zvezde. Trinaesti dan svibnja 1990. mnogi će označiti kao početak agresije na Hrvatsku, a neredi s te utakmice obišli su svijet
VIDEO Dinamo - Rijeka 2-0: 'Modri' na Stojkovićev pogon pregazili Riječane i uzeli Kup
FINALE KUPA

VIDEO Dinamo - Rijeka 2-0: 'Modri' na Stojkovićev pogon pregazili Riječane i uzeli Kup

DINAMO - RIJEKA 2-0 Heroj pobjede je Stojković koji je prvi gol postigao u 50. minuti nakon udarca izvana. Drugi je stigao tek sedam minuta kasnije nakon sjajnog proigravanja Belje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026