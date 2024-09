Štimac: U moje su vrijeme igrači Hajduka igrali za tisuću maraka. Danas je to klub koji te uhljebi

Igor Štimac (57) trenutačno uživa i odmara nakon što je sredinom lipnja otišao s izborničke fotelje u Indiji. Tamošnji nogometni savez nije mu više vjerovao kao lideru reprezentacije, posebno nakon razočaravućih rezultata u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Štimac je s Indijom osvojio prvenstvo Južne Azije u dva navrata, 2021. i 2023. godine, a u emisiji Arena Sporta (Ne)uspjeh prvaka s Mirzom Džombom. Jedna od tema koje su proslavljeni hrvatski sportaši "pročešljali" bila je, dakako, Hajduk.

U momčadi Hajduka Štimac je debitirao pod trenerom Stankom Poklepovićem, koji ga je preobratio u obrambenog igrača, a ostalo je povijest.

- To što je bio Poklepović u to vrijeme, prije njega Biće Mladinić, s njim Ivić, poslije Sergej Krešić, pokojni Slišo… To je jedna generacija koja je otišla, koja se ne može nadomjestiti i sve ono što su oni nosili, pečate koje su dali Hajdukovoj školi, to je otišlo s njima. Nažalost, ništa od toga nije ostalo dolje. A i to je jedan od velikih razloga zašto Hajduk nije ono što bi trebao biti - rekao je.

Štimac se 1994. vratio u Hajduk s još nekoliko igrača, a upravo je nakon toga sastav Hajduka dosegao ogromne visine.

- Rapaić, Mornar, Hibić, Praženica, Erceg, Gabrić… Mi nismo hodali Splitom, mi smo lebdjeli. Treba napomenuti da smo mi tada igrali za tisuću maraka mjesečno. Ja sam imao bonus od 40.000 maraka za godinu dana. Ali mi smo imali glad, morali smo biti uspješni da bismo ponovno negdje otišli zaraditi novac. Nažalost, danas je to drugačije jer je Hajduk postao klub koji te uhljebi, koji napravi da zaradiš dovoljno novaca tu, radio ili ne radio - smatra Štimac.

Bivši izbornik Hrvatske kritizirao je i model upravljanja Hajdukom i smatra kako se Lukša Jakobušić neopravdano upustio u dugove.

- Model upravljanja i način upravljanja su krucijalni. Moraš odabrati prave karaktere, koji moraju biti gladni jer je glad ono što te vuče k uspjehu. U upravu su u to vrijeme upirali prstom, u Rožića, Vidoševića, jer vuku riskantne poteze i zadužuju se. Zadužio se i Jakobušić prošle godine, ali uludo. Ovi ljudi tada su se zadužili s kvalitetnim pretpostavkama što mogu ostvariti i malo se zadužili da bi vratili hrvatske internacionalce kući i u ono vrijeme ušli u Ligu prvaka koja je garantirala nekakve milijunske iznose

Štimac je komentirao i svoje vrijeme u Hajduku nakon završetka igračke karijere. Za "bijele" je obavljao nekoliko funkcija, od voditelja akademije, do sportskog direktora, pa i trenera kluba kada je Blaž Slišković dobio otkaz.

- Ljut sam kad vidim nekakve komentare i natpise koji nemaju veze s pravom istinom jer sam se ja za svoju trenersku karijeru spremao još kao igrač. U biti sam tih nekoliko godina radio sve i samo ono što drugi nisu htjeli. Puštao sam druge ispred sebe i potrošio sam četiri godine u nekakvim funkcionerskim rolama, trošeći zdravlje, živce, novac, vodio borbe s vjetrenjačama, štitio klub rukama i nogama, u konačnici ni za što - komentirao je Štimac pa zaključio...

- I onda kad sam već bio na rubu svega uprava je donijela odluku da se smjenjuje Blaž Slišković. Ali ja sam taj osobno koji plaća trenere i igrače svojim novcem. I u biti sam ja samo popunio to razdoblje, tih deset utakmica, silom prilika. Grubo mi je bilo vidjeti neki dan, netko je intervjuirao Blaža, pa je rekao: 'Štimac htio sebi, nešto okititi sebe nečime. Ma ja da sam sebe htio kititi, ne bi nitko bio trener u Hajduku, nego ja tih četiri-pet godina, ruku na srce...