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KRAJ AVANTURE

Štimac više nije trener Zrinjskog

Piše Josip Tolić,
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Štimac više nije trener Zrinjskog
Mostar: WWin Premijer liga, 36. kolo, HSK Zrinjski - FK Velez | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Štimac je dobio otkaz u Zrinjskom nakon trofeja i europskog proljeća, a tvrdi da ga ruše iz političkih razloga. Rožman i Riera već se spominju kao nasljednici

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Nakon tjedana medijskih nagađanja i prozivki, Hrvatski športski klub Zrinjski je u petak i službeno objavio kako Igor Štimac više nije trener prve momčadi. Napušta "plemiće" nakon devet mjeseci u kojima je osvojio Superkup i Kup Bosne i Hercegovine te odveo momčad do povijesne nokaut-faze europskog natjecanja, Konferencijske lige, ali je i zaostao 15 bodova za prvakom Borcem.

"HŠK Zrinjski Mostar službeno potvrđuje sporazumni raskid suradnje s dosadašnjim šefom stručnog stožera Igorom Štimcem.
Glavnim trenerom prve momčadi gospodin Štimac je imenovan 1. kolovoza 2025. godine uoči utakmica protiv islandskog Breidablika u kvalifikacijama za UEFA Europsku ligu, a pod njegovim vodstvom Zrinjski je odigrao 57 službenih utakmica u kojima smo ostvarili 31 pobjedu, 14 remija i 12 poraza.

Kao šef stručnog stožera gospodin Štimac je predvodio Plemiće do dva trofeja – drugog Superkupa i četvrtog Kupa BiH, kao i do prvog plasmana u europsko proljeće, gdje je Zrinjski u borbi za osminu finala UEFA Konferencijske lige zaustavljen od kasnijeg pobjednika - Crystal Palacea.

Prvenstvenu utrku momčad je zaključila na drugom mjestu upisavši 21 pobjedu, 8 remija i 7 poraza. HŠK Zrinjski Mostar ovim putem izražava zahvalnost gospodinu Štimcu na uloženom trudu tijekom angažmana na klupi Plemića, a posebno na doprinosu ostvarenim uspjesima u sezoni iza nas. Klub mu želi puno sreće i uspjeha u nastavku trenerske karijere, kao i u budućim profesionalnim izazovima. O svim daljnjim odlukama vezanim uz sportski segment Kluba javnost će biti pravovremeno obaviještena", napisali su iz kluba.

Štimac je u nedjelju objavio oštru poruku na Facebooku tvrdeći kako ga smjenjuju iz političkih, a ne sportskih razloga. U međuvremenu, tijekom Svjetskog prvenstva dogovorio je angažman za jednu indijsku televizijsku kuću.

"Da li je netko radio račun bez “krčmara” jer ovaj Štimac misli svojom glavom i sam sastavlja momčad sa svojim pomoćnicima pa se taj netko želi malo igrati menadžera sa novim trenerom?! Skup sigurno nisam bio jer ostvareni rezultati u konferencijskoj ligi donjeli su prihode veće od onog što je godišnji budžet kluba! Moglo bi se slobodno reći da sam zaslužio puno više. Ali da je novac ikada bio u pitanju nikada tu ne bi ni došao… Možda nekom treba “mekši” trener koji će poslušati?", napisao je Štimac, između ostalog.

Kao najozbiljniji kandidat za klubu dugo je figurirao Simon Rožman, bivši trener Rijeke i Osijeka, a posljednjih se dana spominje i Španjolac Albert Riera, koji je imao uspješan mandat u Celju, a onda kao vatrogasac dobio otkaz u Eintrachtu.

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