Stipe dobio liječničku suspenziju i opet mora na pregled rožnice

Paklenih pet rundi prošao je Stipe Miočić (37) u trećem meču protiv DC-a, a najavio je kako će prvo na odmor. Morat će i na liječnički pregled jer mu je određena suspenzija od mjesec i pol uz obavezan posjet specijalistu

<p>Ovaj put je samo jednom uboden u oko, ali Stipe će opet morati k okulistu. Ne gine mu pregled rožnice koju je operirao nakon drugog meča protiv<strong> Daniela Cormiera</strong> (37) u kojem je više puta dobio u oči te se u jednom trenutku spominjalo kako će Stipe možda morati i uzeti dužu pauzu zbog problema s očima, a li uspio se Miočić vratiti još jači.</p><p>Ovaj je put 'deblji kraj' izvukao upravo Daniel Cormier koji će morati riješiti probleme s okom od oftalmologa ili se neće moći boriti do veljače sljedeće godine. I Miočić i DC dobili su liječničku suspenziju od mjesec dana kao i većina boraca s događaja. Dobio ju je i <strong>Sean O'Malley </strong>(25) koji je ozlijedio sam sebe i izvrnuo zglob te ga vjerojatno čeka šestomjesečna suspenzija ako se pokaže da je ozljeda ozbiljnije naravi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Miočićev trener Marinelli</strong></p><p>Ako će sa Stipom sve biti u redu, mogli bi ga u kavezu gledati do kraja godine, ali to je dosta upitno. Najvjerojatnije će mu suparnik biti <strong>Francis</strong> 'Predator' <strong>Ngannou</strong> (33) kojeg je već pobijedio sudačkom odlukom 2018. godine, ali pitanje je hoće li doći do promjene zbog mogućeg prelaska Jona Jonesa u tešku kategoriju.</p><p>- Upravo sam završio razgovor s odgovornima u UFC-ju i potvrđujem da odustajem od obrane svoje titule u lakšoj kategoriji, službeno je na raspolaganju, zahvaljujem svima na divnom dosadašnjem putovanju i krećem nabacivati težinu za moju sljedeću borbu u teškoj kategoriji - objavio je <strong>Jon Jones</strong> svojim navijačima i MMA fanovima.</p><p>Tuču između Stipe i Jonesa intrigantnom je nazvao i <strong>Dana White</strong>, predsjednik UFC-ja. No White ne krije kako je zasad ipak u prednosti: <strong>Francis Ngannou</strong>.</p><p>- Realno, Ngannou je sljedeći u redu za napad na titulu. A dolazak Jona Jonesa u tešku kategoriju je svakako zanimljiva priča... Vidjet ćemo - najavio je White.</p>