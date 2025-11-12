Stipe Drviš pronašao sreću u zagrljaju deset godina mlađe

Nekadašnji svjetski boksački prvak Stipe Drviš (51) odavno je rukavice objesio o klin, no njegov život i dalje intrigira javnost. Nakon sportske karijere obilježene WBA titulom svjetskog prvaka u poluteškoj kategoriji i burnog privatnog života koji su pratili mediji, Drviš je pronašao mir. Danas živi povučeno u Puli, daleko od reflektora, a životnu radost pronalazi u putovanjima, treninzima i ljubavi s atraktivnom partnericom Nikolinom Tarčuki (41), s kojom ispisuje novo, sretnije poglavlje.

Tko je Nikolina Tarčuki, žena koja je osvojila srce bivšeg prvaka?

Iako se Stipe Drviš trudi držati privatnost podalje od očiju javnosti, veza s Nikolinom Tarčuki izazvala je veliko zanimanje. Riječ je o uspješnoj 41-godišnjoj brineti podrijetlom iz Makarske, koja se bavi nekretninama kao direktorica agencije CRO ADRIATIC REAL ESTATE.

Osim poslovne karijere, Nikolina je aktivna i na društvenim mrežama, gdje je na Instagramu prati više od 14.000 ljudi. Sofisticiranim stilom i fotografijama s egzotičnih destinacija privlači pažnju, no detalje o privatnom životu vješto čuva za sebe.

Kako je Drviš otkrio, nju medijska eksponiranost ne zanima i cijelu situaciju prihvaća s osmijehom, podržavajući njegovu želju za mirnijim životom. Iako su njihove zajedničke fotografije preplavile internet, par nikada nije službeno potvrdio vezu, puštajući da romantični trenuci zabilježeni objektivom govore više od riječi.

Ljubavna priča koja je čekala pravi trenutak

Njihov put do sreće nije bio trenutačan; zapravo, sudbina ih je prvi put spojila davne 2006. godine u Makarskoj, rodnom gradu oboje.

- Ne mogu reći da je to bila ljubav na prvi pogled, ali definitivno smo se svidjeli jedno drugom - priznao je Drviš u jednom od rijetkih intervjua za Net.hr.

Iako su se zbližili i zaljubili, zbog njegovog "prebrzog i burnog života" u to vrijeme, ostali su samo prijatelji. Sudbina ih je ponovno spojila godinama kasnije. Nakon razvoda od bivše supruge, odbojkašice Erike Komel, s kojom je proveo 10 godina u braku i dobio kćer Lanu, Drviš se vratio u Makarsku provesti ljeto.

Tamo je ponovno sreo Nikolinu. Prijateljsko druženje brzo je preraslo u ljubav, dokazujući da za prave stvari nikada nije kasno. Njihova veza danas se temelji na zajedničkim interesima i zrelosti, daleko od turbulencija koje su pratile njegovu prošlost.

Život u mirovini: Putovanja kao strast i bijeg od reflektora

Nakon što je završio profesionalnu karijeru, Drviš je pametno uložio zarađeni novac i osigurao si budućnost koja mu dopušta da uživa u životu punim plućima. Njegova najveća strast, koju dijeli s Nikolinom, postala su putovanja. Zajedno su obišli gotovo cijeli svijet – od Amerike, Meksika i Filipina, preko rajskih plaža Balija i Zanzibara, sve do egzotične Tanzanije.

- Uživam u miru bez reflektora i s puno drugog adrenalina - izjavio je Drviš, potvrđujući da mu gužva i adrenalin iz ringa više ne nedostaju.

Njegova "bucket lista" i dalje je puna neostvarenih snova, a sljedeća željena destinacija je trokut Fidži, Samoa i Novi Zeland. Ono što posebno raduje jest činjenica da na mnoga putovanja vodi i kćer Lanu, gradeći s njom čvrst odnos i omogućujući joj da se zbliži s njegovom novom partnericom.

Boksačka legenda i život nakon slave

Stipe Drviš ostat će upamćen kao jedan od najuspješnijih hrvatskih boksača, čiji je vrhunac karijere bila obrana naslova svjetskog prvaka 2007. godine. No, nakon karijere svjesno se povukao iz javnosti. Iako je kratko bio dio reality showa "Farma", gdje je zbog incidenta diskvalificiran, takvi izleti u svijet zabave postali su prošlost. Danas je njegov fokus na obitelji, ljubavi i osobnom zadovoljstvu.