Prije tri godine je uvjerljivom predstavom u pet rundi Stipe Miočić (38, 20-3) slavio protiv Francisa 'Predatora' Ngannoua (34, 15-3) jednoglasnom sudačkom odlukom, a ove nas nedjelje u ranim jutarnjim satima čeka i njihov drugi meč. Mnogo se toga promijenilo, a sad je pred američko-hrvatskim borcem novi izazov protiv poznatog mu protivnika.

- Ova borba neće izgledati poput one prve. Zašto? Jer je on definitivno postao bolji borac, ali postao sam i ja. Puno toga će se promijeniti. Pokušat ću imati još dominantniju izvedbu i završiti borbu ranije. Da, on je napredovao i udara jako, a ovo je teška kategorija i svašta se može dogoditi - rekao je Miočić za MMA Fighting.

Stipe u ovaj meč dolazi nakon trilogije protiv Daniela Cormiera (42, 22-3-1), a priča se kako će pobjednik ovog meča ići na bivšeg prvaka poluteške kategorije Jona 'Bonesa' Jonesa (33, 26-1-1) koji čeka debi među teškašima.

- Trenutno me zanima samo borba s Francisom. To je sve do čega mi je stalo. Neću se zamarati Jonesom sve dok ne odradim posao koji je ispred mene - jasan je Stipe.

Da, Ngannou je dosta napredovao od njihovog meča, a u svoja posljednja četiri meča je u kavezu proveo tek 2 minute i 42 sekunde! Sve je završio nokautom, a redom je pobijedio Curtisa Blaydesa (29, 14-3-1), Caina Velasqueza (38, 14-3), Juniora dos Santosa (37, 21-9) i Jairzinha Rozenstruika (31, 11-2).

- Stvarno mislim da je bolji nego prošli put. Iza njega je sjajan trener, a nalazi se i u sjajnom timu. Definitivno su radili na njemu i poboljšali ga kao borca - jasan je prvak teške kategorije pa nastavlja o novom Francisovom timu u kojem će biti i prvak velter kategorije Kamaru Usmana (33, 18-1) koji bi mu trebao pomoći u hrvačkom dijelu, ali i biti u njegovom kutu za vrijeme meča:

- Svaki borac je različit i svi imaju drugačije taktike, ali... Gledajte, ja nisam u njihovom kutu... Imam svoje trenere i timske kolege. Njih slušam, zbog njih napredujem i zbog njih sam ovdje gdje jesam. Pobijedit ću, a onda uzdignute ruke i s pojasom napustiti kavez. Ništa se neće promijeniti - zaključio je Miočić.