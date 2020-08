Stipe Miočić samo za 24sata: 'Pobijedio sam Cormiera i istog trenutka nazvao mamu i tatu'

<p>Hrvat na krovu svijeta. Ili, još bolje,<strong> Hrvatska</strong> je dala najvećeg UFC teškaša u povijesti. Kako god okrenete, <strong>Stipe Miočić</strong> najveća je faca. Više od 80 medija tražilo je razgovor s najvećim UFC borcem svih vremena, no Stipe se odlučio, na vašu radost, za 24sata, najčitaniji hrvatski medij. E, pa udobno se smjestite i pročitajte samo dio od velikog, životnog intervjua s legendom ovog sporta... </p><p><strong>Pogledajte video: Tko je čovjek koji je stvorio Stipu Miočića?</strong></p><p><strong>24sata: Za početak, što reći nego - čestitke Stipe! Iza vas je teška borba i velika pobjeda prošlog vikenda protiv neugodnog protivnika Daniela Cormiera. Kako se osjećate nekoliko dana poslije?</strong><br/> <br/> - Mogu vam reći da se trenutačno osjećam stvarno odlično i uživam. Odmaram se u krugu obitelji i sad sam fokusiran samo na to.</p><p><br/> <br/> <strong>24sata: Koja je bila prva stvar koju ste napravili nakon, slobodno možemo reći, najveće pobjede u vašoj dosadašnjoj karijeri?</strong><br/> <br/> - Čim je borba završila i kad sam proglašen za pobjednika, uzeo sam telefon u ruke i odmah nazvao majku i oca. A onda sam potražio gdje je moja supruga Ryan Marie. Oni su moja najveća podrška i snaga u životu u svemu što radim.</p><p><br/> <br/> <strong>24sata: Kakav je osjećaj obraniti titulu prvaka i postati najveći teškaš u povijesti?</strong><br/> <br/> - Pa... Ovaj osjećaj je zapravo jako teško opisati riječima. Ne znam što drugo mogu reći osim da je osjećaj savršen. Ipak, moram naglasiti kako ovo nije samo moja pobjeda. Nisam je samo ja donio i zaradio. Za ovo je zaslužan cijeli moj tim. Toliko naporno smo radili cijelo to vrijeme, a bilo je i jako puno odricanja. Jako sam zahvalan i blagoslovljen što sam okružen takvim ljudima koji su spremni uvijek pomoći.<br/> <br/> <strong>24sata: Pratite li hrvatsku borilačku scenu? Znate li nekog od naših boraca?</strong><br/> <br/> - Tu i tamo pratim. Koliko stignem. Mogu reći da sam dovoljno upućen i kad imam vremena pogledam borbe i što se događa u sportu. Kad pričamo o nekim velikim imenima, znam Igora Pokrajca i Mirka Cro Cop Filipovića.</p><p><br/> </p><p><br/> <strong>24sata: Vi ste ‘GOAT’, kako bi se reklo kod nas ‘glavna faca’ u UFC-u, tko bi za vas bio najveći, kad bismo pričali o boksu?</strong><br/> <br/> - Bez ikakvog razmišljanja, za mene je to Floyd Mayweather. Tip je stvarno nevjerojatan boksač.<br/> <br/> <strong>24sata: A koje je vaše mišljenje o Tysonu Furyju?</strong><br/> <br/> - On je stvarno, stvarno dobar. Pametan je borac i svaku njegovu borba je užitak gledati. Za njega se slobodno može reći da čovjek briljira baš svaki put kad uđe u ring.</p><p><br/> <br/> <strong>24sata: Tyson Fury ili Anthony Joshua? Koga biste radije gledali s druge strane? Koje je vaše mišljenje o njima?</strong><br/> <br/> - I Tyson i Anthony su odlični borci, ali moj odgovor je - stvarno mi je svejedno. Borit ću se sa svakim koga stave ispred mene. Spreman sam za sve.</p><p><br/> <br/> <strong>24sata: Biste li voljeli, imate li zapravo želju, odraditi borbu s njima po pravilima boksa?</strong><br/> <br/> - Naravno da imam. Možda uskoro bude tako nešto. Sve ćemo vidjeti u bliskoj budućnosti i mislim da bi takva borba bila fenomenalna za sve strane. No trenutačno nisam toliko fokusiran na borbe i planiranje borbi, nego na isključivo odmor i uživanje s članovima obitelji tijekom ostatka ljeta.</p><p><em>CIJELI INTERVJU PROČITAJTE U SUTRAŠNJEM BROJU 24SATA</em></p>