Stipe Miočić u Las Vegas ide po obranu pojasa i milijun dolara

Nakon prve dvije borbe, teško da će jedan drugog rano nokautirati, čvrste su to brade. U prošlom je meču Cormiera umor koštao jer nije imao odgovor na Stipinu novu taktiku, smatra Ivan Erslan, hrvatski MMA borac

<p>Oba imaju velike šanse za nokaut, a ako bi borba išla do sudačke odluke, tu ipak veće šanse ima <strong>Cormier</strong>, dok <strong>Miočiću </strong>dajem prednost za nokaut. Nadam se da će biti ovo potonje, a da se kladim, stavio bih novac na to da će Miočić pobijediti na sličan način kao u drugome meču. Nokautom, ali ne na početku borbe nego u trećoj ili četvrtoj rundi, govori nam najveća hrvatska nada poluteške kategorije <strong>Ivan Erslan </strong>(28).</p><p>Sve svjetske kladionice smatraju da su šanse 50-50. Svi svjetski borci kažu 50-50. Koga god pitate, reći će vam isto - 50-50.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Erslanov trening i sparing s Rakićem</strong></p><p>- Nitko na svijetu ne može prognozirati taj meč i sa sigurnošću reći Stipe će pobijediti ili Cormier će pobijediti. Šanse su 50-50. Nakon prve dvije borbe, teško da će jedan drugog rano nokautirati, čvrste su to brade. U prošlom je meču Cormiera umor koštao pobjede jer nije imao odgovor na Stipinu novu taktiku te će sad fizička priprema biti veoma važna - objašnjava nam Ivan Erslan navodeći razlog prošlog poraza Cormiera.</p><p>- Kad si Cormier i svjetski prvak, odnosno kad si na tom nivou na kojem je on, misliš da vidiš bolje od ljudi izvan kaveza. Ipak, oni su hladnije glave, mirno sagledaju situaciju i znaju što reći, a on je išao po svome i kao da je to odradio na autopilotu, što ga je na kraju i koštalo. Počeo se upuštati u razmjene, išao pokazati da je bolji i u boksu, a da je poslušao kut i odlučio se za hrvanje, vjerojatno bi i obranio titulu i slavio odlukom sudaca..</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Erslan nokautirao Hajrovića</strong></p><p>Stipe će za nastup dobiti 750.000 dolara, a bonus su dogovarali u tajnosti. Pretpostavlja se da je riječ o 250.000 dolara, kako bi za pobjedu, osim pojasa, Stipe dobio okruglih milijun dolara.</p><p>Erslan se priprema za napad na pojas u poluteškoj.</p><p>Budući izazivač za pojas poluteške kategorije u <strong>KSW-</strong>u trenutno pomaže UFC-ovoj zvijezdi <strong>Aleksandru 'Rocketu' Rakiću</strong> (28) koji se u zagrebačkom ATT-u nakon poraza protiv <strong>Volkana Oezdemira </strong>(30) sprema za ulazak u oktogon protiv<strong> Anthonyja 'Lionhearta' Smitha</strong> (32), bivšeg izazivača za pojas prvaka poluteške kategorije.</p><p>- Svi u dvorani navijamo za Miočića, ali mislimo da su im šanse jednake. Jedva čekam nedjelju i taj meč. Doduše, nismo 100% jer 'Croata' navija za Cormiera, kao on je hrvač i malo su deblji pa kao navija za 'svog'. A ništa, morat ćemo mu dati nogom u guzicu - našalio se za kraj Ivan. </p>