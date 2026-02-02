Stiže premija! Evo koliko će novca rukometaši dobiti...

Malo iza tri sata ujutro zagrebačka zračna luka bila je neuobičajeno živa. Unatoč kasnim satima i hladnoj noći, nekoliko stotina navijača okupilo se kako bi dočekalo hrvatske rukometaše, povratnike s velikim uspjehom i broncom oko vrata.

POGLEDAJTE VIDEO: Doček rukometaša

Pokretanje videa... 00:14 Rukometaši se vratili u Hrvatsku | Video: Luka Safundžić/24sata

Brončana medalja stigla je nakon dramatične pobjede protiv Islanda rezultatom 34:33, u utakmici koja je još jednom potvrdila snagu i karakter ove reprezentacije.

Hrvatska je tako osvojila drugo uzastopno odličje, nakon što su izabranici Dagura Sigurdssona prošle godine stigli do srebra na Svjetskom prvenstvu, čime su se definitivno učvrstili među svjetskom rukometnom elitom.

Osim sportskog ponosa i velike radosti koju su donijeli navijačima diljem zemlje, ovaj uspjeh donosi i konkretnu nagradu.

U ime Vlade Republike Hrvatske rukometaše je na dočeku pozdravio ministar turizma i sporta Tonči Glavina, koji je potvrdio kako će svakom igraču, članovima stručnog stožera te djelatnim stručnim osobama u Savezu biti isplaćen iznos od 5.250 eura.

- Čestitam našim rukometašima na ovom velikom uspjehu. Ovo je dokaz da se radi o zlatnoj generaciji koja je već ostavila dubok trag, a siguran sam da će nastaviti postizati velike rezultate i u godinama koje dolaze. Ovdje sam ispred Vlade kako bih ih dočekao, a u podne će ih primiti i predsjednik Vlade Andrej Plenković - rekao je Glavina.