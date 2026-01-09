Stižu 'Sopićevi ratnici'. Osijek se pojačava, ali što će napraviti u nastavku? Glasajte u anketi...

Prvi dio sezone navijači Osijeka žele što prije zaboraviti, a većina njih i je. Dno HNL-a, loša igra i veliki strah da bi zaista mogli ispasti iz lige, što bi bio skandal velikih razmjera. Željko Sopić nije uspio prodrmati momčad te i dalje nema pobjedu na klupi Osijeka, ali je najavio da će sve doći na svoje mjesto. Osijek je na pripremama, pojačao se te se istok Hrvatske nada da napokon kreće renesansa.

"Trebat će nam ratnici za ostanak u ligi". To je rekao Željko Sopić prije početka zimskih priprema, i nije lagao. Na Opus Arenu stigla su tri nova pojačanja, a spremaju se još dva. Već sredinom prosinca u klub se vratio Borna Barišić koji bi trebao donijeti iskustvo i mirnoću, ali i pokrpati obranu koja je primila 26 golova u 18 utakmica. Osijek je pojačao i Tonio Teklić. Nekad "prva violina" Varaždina, koja se nije snašla vani pa sad ima priliku vratiti formu i pomoći Sopiću.

Potvrđen je i transfer nigerijskog krila Samuela Akerea koji je došao na posudbu iz Widzewa. On bi trebao pomoći u realizaciji koju Osijek ima najgoru u ligi. Samo 16 zabijenih golova u 18 utakmica i to stvara veliki problem. Gotovo pa je sigurno da iz Hajduka dolazi Fran Karačić na posudbu, a sve više se spominje i dolazak bivšeg veznjaka Lokomotive, Vladana Bubanje. Osijek cijelu polusezonu muku muči s ozljedama na svim pozicijama te se nadaju da bi sada sve trebalo sjesti na mjesto.

Prva postaja nakon pauze je najteža. Maksimir i vodeći Dinamo. Pitanje je hoće li Sopić uglazbiti svoje nove "instrumente" u orkestar te kako će se oni uklopiti u njegovu filozofiju. Jedno je jasno. Osijek se mora trgnuti ako želi napraviti nešto od ove sezone jer inače mu prijeti jedna od najgorih godina u povijesti. Sopić okuplja ratnike, a vi u anketi glasajte hoće li mu pomoći za bijeg s dna te hoće li se boriti za Europu.