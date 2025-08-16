Rekao sam mu da ne smije previše ulaziti u klinč jer Adeleye zna biti dosta prljav, udariti i laktom te u izvlačenju iz klinča često udariti prednji lijevi kroše, otkriva nam Stjepan Božić
Stjepan Božić najavio Hrgovićev meč: Filip ne smije navaljivati, a pobijedit će između 6. i 8. runde
Četiri mjeseca nakon što je pobijedio jednoglasnom odlukom sudaca protiv Joea Joycea (39, 16-4), u ring se vraća Filip "El Animal" Hrgović (33, 18-1). Boksat će u Rijadu u Saudijskoj Arabiji protiv engleskog talenta Davida Adeleyea (28, 14-1). Meč će se održati u Kingdom Areni, epicentru modernog boksa, kao dio "Esports World Cup Fight Week" priredbe.
