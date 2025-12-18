Stjepan Radeljić: Bodom smo zadovoljni, ali igrom nismo. Rijeka je zaslužila ovaj uspjeh

Nogometaši Rijeke remijem su protiv Šahtara (0-0) izborili europsko proljeće nakon 46 godina. Mogao je hrvatski prvak s pobjedom izboriti i direktan plasman u osminu finala Konferencijske lige, dok će ovako igrati playoff. Razmišljanja je podijelio Stjepan Radeljić.

- Od prve minute se vidjelo da su dobra momčad, s dobrim tranzicijama. Izlazili su u pritisak s dosta igrača, u prvom dijelu smo se dobro snašli. U drugom to nije bilo dobro, igrom nismo zadovoljni, a bodom jesmo. Prošli smo i izborili europsko proljeće, čestitam svima. Rijeka je ovo zaslužila.

Foto: Alex Kuhn/ArtService/FORUM/PIXSE

Što je bilo najteže večeras?

- Igrali su bez klasičnog napadača i tako nam stvarali probleme. Napadač se spuštao u među linije i nismo ga dobro pratili. Odlični su to igrači, puno vrijede i pokazali su da su dosad najteža momčad s kojom smo igrali. Izvukli smo bod i sretni smo.

Uzvrat je u playoffu doma?

- Pomaže nam to, saznali smo potencijalne suparnike, Jagiellonia i Omonia su dobre momčadi. Tko god da je prošao, sve su to dobre momčadi. Imamo u nedjelju još jednu utakmicu, a onda se idemo odmoriti, bit će vremena za razmišljanje - rekao je za Arenu Sport.