Dr. Časl najavio je juriš na Europu; u teškoj skupini Lige prvakinja cilja samo prvo mjesto, a predsjednik vjeruje da mogu izboriti najprestižnije klupsko natjecanje
STK Dr. Časl juri po Ligu prvaka!
Prvi stadij ženske ETTU Lige prvaka u stolnom tenisu za sezonu 2026./27. igrat će se u Budaörsu u Mađarskoj, od 28. do 30. kolovoza 2026. Igra se u dvorani BVUSS (Budaörs Városi Sportcsarnok Uszoda és Strand), odnosno gradskom sportskom centru u Budaörsu. Sudjeluje osam klubova, podijeljenih u dvije skupine po četiri, a samo pobjednik svake skupine prolazi u drugi stadij.
Hrvatski predstavnik STK Dr. Časl nalazi se u skupini A. Protivnici hrvatskog kluba bit će Linz AG Froschberg iz Austrije, PGE Fibrain KU AZS Politechnika Rzeszow iz Poljske i MIRÓ Ganxets iz Španjolske. Intervju uoči odlaska u Mađarsku dao je predsjednik kluba dr. Martin Tino Časl.
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Pred vama je početak nove europske sezone. S kakvim očekivanjima putujete u Budaörs i koji biste rezultat smatrali uspjehom?
- Kao uvijek dosad, u svakoj sezoni imamo vrhunska očekivanja pa tako i u sljedećoj koja počinje kvalifikacijama za Ligu prvakinja 28. kolovoza. Samo prvo mjesto u skupini i plasman među 8 najboljih je uspjeh.
Sustav natjecanja ne ostavlja mnogo prostora za pogrešku jer samo pobjednik skupine nastavlja put u Ligi prvaka. Stvara li takav format dodatan pritisak na ekipu?
- Apsolutno. Pogotovo kad je ždrijeb u našu skupinu stavio 4 najjače ekipe. Uz to, igra se po novom sustavu, svaka partija 3 seta do 11. Pobjednik je ekipa koja prva osvoji 8 setova. To znači da možete dobiti 3 od 5 partija, a opet izgubite. Npr. 3 x 2:1, 0:3 i 1:2 daje 7:8. To je velika promjena načina i sigurno će zahtijevati neko vrijeme za prilagodbu.
U skupini vas čekaju tri vrlo različita protivnika – Linz, Rzeszów i MIRÓ Ganxets. Kako ocjenjujete skupinu i gdje vidite svoju najveću priliku?
- Kao što sam rekao ranije, to su 4 najjače ekipe, svaka s nekoliko kineskih i japanskih igračica uz Korejke i ostale Azijatkinje. Po novome 2 izvaneuropske igračice mogu igrati u istom meču, a čak i treća može nakon 3. partije uči i zamijeniti jednu. To je ogromna promjena.
Linz AG Froschberg klub je s velikim europskim iskustvom i dva naslova Lige prvaka. Smatrate li Austrijanke glavnim favoritkinjama skupine i što će biti ključno u tom susretu?
- Ne mislim da su one glavne favoritkinje. Mislim da smo Poljakinje i mi jače ekipe, na papiru, ali to treba dokazati. Najviše će ovisiti o našoj prvoj igračici Miu Hirano. Ako ona bude na željenoj razini, očekujemo od nje dvije pobjede, nadamo se kojoj i s 3:0. Na trici je bivša europska prvakinja Pesotska i ona je jača on njihove 3. i 4. igračice Tokič i Kukulkove. No, vidjet ćemo. S njima igramo odmah na otvaranju pa će se već moći predvidjeti rasplet.
S Rzeszówom ste igrali i prošle sezone, kada je poljska momčad bila uspješnija. Što ste naučili iz tog susreta i što ovaj put morate napraviti drugačije?
- Mi smo lani igrali s njima bez prve tri igračice. Da je samo jedna došla, dobili bismo ih glatko. No, ove su se sezone jako pojačali i glavna im je zvijezda Kineskinja Sun koja ima vrlo neobičan stil igre. S obzirom da je Kineski savez nedavno zabranio svojim igračima i igračicama odlazak u inozemstvo igrati druge lige osim kineske, vidjet ćemo koliko će ta odluka „držati vodu“ ili će neki biti „jednakiji od drugih“. U svakom slučaju radi se vrlo jakoj ekipi. Uostalom, i bez tih novih vrlo jakih pojačanja lani su osvojili naslov prvakinja Poljske pobijedivši europske prvakinje! S njom su prve favoritkinje, bez nje ne baš.
MIRÓ Ganxets zaustavio vas je prošle sezone u četvrtfinalu Europe Cupa. Donosi li novi susret sa španjolskom ekipom i dodatni motiv za sportski revanš?
- Naravno! Jedva čekam. Lani smo igrali bez prve igračice, a Ni Xia Lian su to bile prve utakmice nakon višemjesečne pauze zbog operacije. Već u uzvratu je dobila obje partije, ali je Liu teško razočarala i sve izgubila pa smo ispali.
Koliko se momčad promijenila u odnosu na prošlu sezonu i koje će nove igračice nositi najveći dio odgovornosti u europskim utakmicama?
- Od stare ekipe ostala je Mirela Đurak Blažičević koja je već 11. sezonu s nama, a ostala je i Szandra Pergel. Katerina Tomanovska je lani igrala samo u jesen ETTU, a sad će i hrvatsku Superligu. Tamolwan Khetkhuan je isto ostala, ali će u jesen roditi pa će možda krajem godine krenuti s nastupima. Otišla je Ni nakon 8 godina te Liu. Nove su dvije odlične Japanke Hirano i Katomi OMODA te Tajvanska reprezentativka Yun-En TSAI. Uz već spomenutu Pesotsku tu je i nizozemska reprezentativka Brigitte EERLAND koja je došla iz Linza, ali je i ona trudna pa ćemo na nju moći računati tek od 2027.
Što ste prvenstveno tražili prilikom dovođenja novih igračica – individualnu kvalitetu, međunarodno iskustvo, određeni stil igre ili mogućnost stvaranja bolje ravnoteže unutar ekipe?
- U prvom redu sigurnost dolaska jer su me dosad sve Korejke iznevjerile, a i Kineskinje su se pokazale nepouzdanim kad ih trebaš. Dok sam radio u Institutu za rak u Sapporou, najviše me se dojmilo poštenje Japanaca i njihov bushido kodeks. Zato sam ove sezone potpisao čak 3 Japanke, ali samo dvije sam mogao registrirati. Nadam se da sam dobro izabrao i da mi se neće ponoviti prošla sezona kad mi je zbog izostanka igračica posljednje dvije utakmice morala igrati kadetkinja.
Koliko je teško u kratkom razdoblju stvoriti potrebnu uigranost i timsku atmosferu kada igračice tijekom sezone nastupaju u različitim državama i ligama?
- To je u svakom slučaju stvar na koju treba računati, ali na sreću igraju se pojedinačni mečevi pa je najvažnije stvoriti dobru atmosferu u ekipi i povjerenje jednih u druge. Imamo dobrog trenera koji je već skupio 8 godina iskustva uspješno vodeći velike svjetske zvijezde u nastupima za naš klub pa se nadam da će i sad biti tako, makar je Japankama hendikep slabo poznavanje engleskog jezika.
Kakvu će ulogu u novoj sezoni imati hrvatske igračice i mlađe članice kluba? Postoji li prostor da kroz ovakve utakmice postupno stječu iskustvo na najvišoj europskoj razini?
- U Ligi prvakinja jednostavno nema mjesta za mlade igračice, a posebno ne sad kad će i proslavljene europske seniorske igračice teško izboriti mjesto kraj sjajnih Azijatkinja.
Dr. Časl je 2018. osvojio Ligu prvaka, a godinu poslije igrao još jedno finale. Predstavlja li ta povijest današnjoj ekipi dodatno samopouzdanje ili obvezu da se klub ponovno približi europskom vrhu?
- Kao što svi dobro znaju, ja se nikad ne upuštam ni u što ako prije toga nisam dobro odvagnuo mogućnosti. Ovaj put mislim da ako prođemo skupinu, imamo odlične šanse za Final Four Lige prvakinja. A tamo je samo jedna utakmica i sve je moguće.
Koliko bi prolazak u sljedeći krug značio klubu, ali i hrvatskom stolnom tenisu, posebno u vremenu kada je sve teže financijski pratiti najveće europske momčadi?
- Iskreno, nadam se da će nas Grad financijski bolje podržati u nastojanjima. Ne zaboravimo da smo jedini klub u Hrvatskoj koji je osvojio europsku Ligu prvakinja, od svih ženskih sportova. Bilo bi u redu ako dobro krenemo da nas konačno uvrste među klubove od značaja za Grad kad su tamo klubovi koji nikad nisu osvojili ništa ni približno naših 32 titule!
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