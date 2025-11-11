Obavijesti

Što bi Dinamo trebao mijenjati? Skupo pojačanje nije se uklopilo

Što bi Dinamo trebao mijenjati? Skupo pojačanje nije se uklopilo
Trener Mario Kovačević ostaje, ali promjene su nužne. Ljetno pojačanje nije pronašlo formu, dok domaći dečko mora dobiti više prilika. Navijači Dinama nadaju se brzom dizanju u formi

Dinamo živi teške dane. Zvonimir Boban sačuvao je leđa Mariju Kovačeviću, ali svima u Maksimirskoj 128 jasno je kako se nešto pod hitno mora mijenjati. Ni igra ni rezultati posljednjih tjedana nisu dostojni najvećeg hrvatskog kluba, momčadi koja ima budžet 60-ak (i više) milijuna eura. I Dinamo pod hitno mora krenuti uzlaznom putanjom.

