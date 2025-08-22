Obavijesti

RANE KALKULACIJE

Što bi Rijeci donio plasman u Europsku ligu? Više novca, ali i znatno teže suparnike u 1. fazi!

Piše Petar Božičević,
Rijeka i PAOK u prvoj utakmici doigravanja za ulazak u Europsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Nogometaši Rijeke pobjedom su protiv PAOK-a 1-0 na Rujevici napravili korak prema plasmanu u ligašku fazu Europske lige. Dakako, uzvrat se tek treba odigrati, ali hrvatskom prvaku značajno su porasle šanse za prolazak nakon dvoboja u Rijeci. Plasman u Europsku ligu donio bi veću novčanu injekciju, ali i teže protivnike u ligaškoj fazi natjecanja.

Naime, ako prođe u drugo najjače europsko klupsko natjecanje, Rijeka će biti u 4. potu s koeficijentom 12.000. S obzirom na to da se od sezone 2024/25. igra u novom formatu, svaki klub će igrati protiv dvije momčadi iz jednog pota, doma i u gostima. 

Primjerice, sasvim je moguće da bi Rijeka u Europskoj ligi igrala protiv Rome, Porta, Fenerbahčea, Lyona, Celte Vigo, Nottingham Foresta, Stuttgarta i Genka. To je slučaj najtežeg mogućeg ždrijeba, dakako uz napomenu da se neke od ovih momčadi još nisu plasirale u natjecanje. 

Naravno, moguć je i znatno lakši scenarij u kojem bi Riječane zapalo osam dvoboja protiv RB Salzburga, Feyenoorda, Viktorie Plzen, Basela, Ludogoreca, FCSB-a, Kairata i Branna. U tom bi slučaju imali ozbiljne šanse za plasman među 24 koji idu dalje. 

Nagrada za plasman u Europsku ligu iznosi 4,31 milijun eura, a pobjeda nosi 450.000€, a remi 150.000. 

Što se tiče eventualnog plasmana u Konferencijsku ligu, tu bi Rijeka odmah zaradila 3,2 milijuna eura, a pobjeda nosi 400.000 eura, dok remi vrijedi 133.000. Naravno, suparnici bi u trećem europskom klupskom natjecanju po snazi bili nešto lakši. 

Momčad s Kvarnera vjerojatno bi završila u 3. potu (od 6), a sistem je u Konferencijskoj ligi nešto drugačiji. Naime, igra se šest kola, a momčadi igraju jednu utakmicu protiv drugih momčadi iz svakog pota.

U najtežem scenariju, Rijeku bi mogao zapasti ždrijeb u kojem bi igrala protiv Fiorentine, Crystal Palacea, Bešiktaša, AEK-a iz Atene, Rakowa i Noaha, a u najlakšem scenariju igrala bi protiv Slovana iz Bratislave, Shamrock Roversa, Celja, Drite, Škendije i Hamrun Spartansa. 

Važna napomena - kvalifikacije se još igraju i ove kalkulacije su na "dugom štapu", ali obrisi potova se naziru i zanimljivo je vidjeti tko bi mogao stajati na putu Rijeci u lovu na europsko proljeće. 

OSTALO

