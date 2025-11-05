Što bi tek napravili da su bili odmorni? Kurilovec uoči Istre tražio odgodu, Dinamo nije dao

Nogometaši hrvatskog četvrtoligaša Kurilovca priredili su veliku senzaciju u osmini finala Kupa, izbacivši prvoligaša Istru 1961 pobjedom od 2-1 na domaćem travnjaku. Šestoplasirana momčad 3. NL centar šokirala je Puljane u manje od pola sata, već u 13. minuti Mateo Pršir zabio je za vodstvo koje je u 26. minuti povisio Dominik Furmek.

Zanimljivo, Kurilovec je prije samo tri dana igrao ligašku utakmicu protiv Dinama iz Odranskog Obreža. S obzirom na obveze u Kupu, Kurilovec je protivničku momčad tražio odgodu utakmice, što Dinamo nije prihvatio.

Štoviše, Dinamo je u tom susretu slavio 2-1 i približio se Kurilovcu, koji je šesti na tablici, na tri boda zaostatka. Ipak, tri dana kasnije, četvrtoligaš je ispisao povijest u Kupu i postao tek peti niželigaš koji je izbacio prvoligaša.

- Još uvijek sam u šoku. Vjerojatno ćemo tek sutra biti svjesni što smo napravili. Išli smo na sve ili ništa, pokazali karakter. Mi nismo momčad, mi smo obitelj i zasluženo smo pobijedili - rekao je strijelac drugog gola, Dominik Furmek, nakon utakmice.