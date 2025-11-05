Obavijesti

Sport

Komentari 4
SENZACIJA NIŽELIGAŠA

Što bi tek napravili da su bili odmorni? Kurilovec uoči Istre tražio odgodu, Dinamo nije dao

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Što bi tek napravili da su bili odmorni? Kurilovec uoči Istre tražio odgodu, Dinamo nije dao
Velika Gorica: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Kurilovec - NK Istra 1961 | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Četvrtoligaš Kurilovec šokirao je prvoligaša Istru 1961 izbacivši ga iz Kupa 2-1! Mateo Pršir i Dominik Furmek osigurali su povijesnu pobjedu na domaćem terenu samo tri dana nakon ligaške utakmice

Nogometaši hrvatskog četvrtoligaša Kurilovca priredili su veliku senzaciju u osmini finala Kupa, izbacivši prvoligaša Istru 1961 pobjedom od 2-1 na domaćem travnjaku. Šestoplasirana momčad 3. NL  centar šokirala je Puljane u manje od pola sata, već u 13. minuti Mateo Pršir zabio je za vodstvo koje je u 26. minuti povisio Dominik Furmek.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Velika Gorica: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Kurilovec - NK Istra 1961 01:27
Velika Gorica: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Kurilovec - NK Istra 1961 | Video: 24sata/Matija Habljak/PIXSELL

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

VESELJE NAKON POBJEDE Igrači Kurilovca u deliriju nakon senzacije u Kupu: Ostalo nam je još samo tri utakmice do Europe
Igrači Kurilovca u deliriju nakon senzacije u Kupu: Ostalo nam je još samo tri utakmice do Europe

Zanimljivo, Kurilovec je prije samo tri dana igrao ligašku utakmicu protiv Dinama iz Odranskog Obreža. S obzirom na obveze u Kupu, Kurilovec je protivničku momčad tražio odgodu utakmice, što Dinamo nije prihvatio.

Velika Gorica: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Kurilovec - NK Istra 1961
Velika Gorica: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Kurilovec - NK Istra 1961 | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Štoviše, Dinamo je u tom susretu slavio 2-1 i približio se Kurilovcu, koji je šesti na tablici, na tri boda zaostatka. Ipak, tri dana kasnije, četvrtoligaš je ispisao povijest u Kupu i postao tek peti niželigaš koji je izbacio prvoligaša. 

SENZACIJA U HRVATSKOM KUPU Tko su igrači niželigaša koji su izbacili Istru? Osvajač Potjere i bankar, kipar, muž naše glumice
Tko su igrači niželigaša koji su izbacili Istru? Osvajač Potjere i bankar, kipar, muž naše glumice

- Još uvijek sam u šoku. Vjerojatno ćemo tek sutra biti svjesni što smo napravili. Išli smo na sve ili ništa, pokazali karakter. Mi nismo momčad, mi smo obitelj i zasluženo smo pobijedili - rekao je strijelac drugog gola, Dominik Furmek, nakon utakmice.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Janica prvi put u javnosti s novim partnerom. Evo tko je on
SKIJAŠKA KRALJICA

FOTO Janica prvi put u javnosti s novim partnerom. Evo tko je on

Janica Kostelić (43) zamijenila je skijaške staze tišinom obiteljskog doma. Rijetko se pojavljuje u javnosti i uživa u roditeljstvu. Na premijeri filma "Freedom" došla je s partnerom Ivicom
VIDEO Liverpool srušio Real na Anfieldu, Bayern s igračem manje nokautirao Parižane!
SJAJNE UTAKMICE

VIDEO Liverpool srušio Real na Anfieldu, Bayern s igračem manje nokautirao Parižane!

Liverpool je golom Mac Allistera pobijedio Real koji nije puno pokazao. Courtois je spašavao Real od većeg poraza. Luis Diaz je donio dva gola Bayernu pa dobio crveni, ali su Bavarci uspjeli pobijediti PSG 2-1
VIDEO Senzacija u Kupu! Klub iz četvrte lige izbacio je Istru
OSMINA FINALA KUPA

VIDEO Senzacija u Kupu! Klub iz četvrte lige izbacio je Istru

KURILOVEC - ISTRA 2-1 U pola sata igre Istre je primila dva gola. Prvo je za Kurilovec zabio Pršir u 13. minuti da bi u 26. vodstvo domaina udvostručio Furmek

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025