Četvrtoligaš Kurilovec šokirao je prvoligaša Istru 1961 izbacivši ga iz Kupa 2-1! Mateo Pršir i Dominik Furmek osigurali su povijesnu pobjedu na domaćem terenu samo tri dana nakon ligaške utakmice
Što bi tek napravili da su bili odmorni? Kurilovec uoči Istre tražio odgodu, Dinamo nije dao
Nogometaši hrvatskog četvrtoligaša Kurilovca priredili su veliku senzaciju u osmini finala Kupa, izbacivši prvoligaša Istru 1961 pobjedom od 2-1 na domaćem travnjaku. Šestoplasirana momčad 3. NL centar šokirala je Puljane u manje od pola sata, već u 13. minuti Mateo Pršir zabio je za vodstvo koje je u 26. minuti povisio Dominik Furmek.
Zanimljivo, Kurilovec je prije samo tri dana igrao ligašku utakmicu protiv Dinama iz Odranskog Obreža. S obzirom na obveze u Kupu, Kurilovec je protivničku momčad tražio odgodu utakmice, što Dinamo nije prihvatio.
Štoviše, Dinamo je u tom susretu slavio 2-1 i približio se Kurilovcu, koji je šesti na tablici, na tri boda zaostatka. Ipak, tri dana kasnije, četvrtoligaš je ispisao povijest u Kupu i postao tek peti niželigaš koji je izbacio prvoligaša.
- Još uvijek sam u šoku. Vjerojatno ćemo tek sutra biti svjesni što smo napravili. Išli smo na sve ili ništa, pokazali karakter. Mi nismo momčad, mi smo obitelj i zasluženo smo pobijedili - rekao je strijelac drugog gola, Dominik Furmek, nakon utakmice.
