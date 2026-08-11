Što će sad reći Torcida? Ovo su cijene ulaznica za susret u Gorici

Nogometaši Gorice nakon dva kola su bez bodova u novoj sezoni i u 3. kolu u nedjelju, 16. kolovoza u Veliku Goricu stiže Hajduk (21 sat). Hajduk također nije na najbolji način ušao u sezonu. Na startu ih je svladao Varaždin s 2-1, da bi potom u Splitu s Istom 1961 odigrali bez pobjednika (2-2).

POGLEDAJTE GALERIJU: Šteta nakon Torcide u Varaždinu

Obje ekipe traže prvu pobjedu u sezoni, a momčad Marija Carevića i prve bodove. Prvoligaš iz Velike Gorice u ponedjeljak je u prodaju pustio ulaznice za susret koje se mogu nabaviti putem Sportifyja i na Ticket pointu / blagajni Zapad.

- Blagajna će biti otvorena u petak, subotu i nedjelju - stoji na stranicama HNK Gorica. Ulaznice za gostujuću tribinu (sektori C1 i C2) po cijeni od 15 eura dostupne su isključivo putem HNK Hajduk Split.

Hoće li i sada članovima Torcide biti previsoka cijena ulaznica, odnosno hoće li ponovno pozvati na bojkot? Pitanje je legitimno jer su se baš oko cijena ulaznice za članove Torcide uzburkale strasti kad je Hajduk gostovao u Varaždinu. Tada je domaćin stavio cijenu ulaznica od 18 eura za gostujuće navijače. Torcida je pozvala na bojkot te utakmice, a domaćin im je izašao u susret i promijenio na 10 eura za ulaznicu.

Oko 150 pripadnika Torcide stiglo je na južnu tribinu stadiona Varteksa i na kraju susreta su zapalili sjedalice. Zapalili su više od 50 sjedalica i desetak ih fizičkih slomili. Nogometni klub Varaždin podnio je kaznenu prijavu policiji zbog oštećenja imovine.