ŠTO DALJE? Prolazak 'vatrenih' je sad samo teorija, opasno visi i pozicija za iduće kvalifikacije

Analitičari specijalizirani za nogometne podatke objavili su nove projekcije za skupinu 3 elitnog razreda Lige nacija. Nakon što je Hrvatska doživjela šokantan poraz od Engleske 7-0, brojke pokazuju kako su šanse za prolazak u daljnju fazu natjecanja drastično pale.

Španjolska i Engleska na korak do četvrtfinala

Španjolska je s tri pobjede i devet bodova praktički osigurala prolazak dalje. Prema izračunima platforme Football Meets Data, šanse za njihov ulazak u četvrtfinale iznose visokih 99,98 posto. Engleska reprezentacija također ima razloga za zadovoljstvo nakon dominantne izvedbe na terenu. S visokom pobjedom i šest osvojenih bodova, njihove šanse za prolazak sada stoje na 97 posto.

Borba za ostanak u elitnom društvu

Situacija za Hrvatsku znatno je teža nakon debakla na Rujevici i gol-razlike 3-12 nakon tri utakmice. Prema najnovijim simulacijama platforme Football Meets Data, momčadi će biti potreban barem još jedan bod kako bi izbjegla posljednje mjesto u skupini i potencijalno ispadanje.

I ne samo to jer se čini da je razigravanje za ostanak u ligi sada neizbježno (dva najbolja od četiri trećeplasirana ostaju dva najlošija razigravaju za ostanak), dok su šanse za prolazak u četvrtfinale pale na jedva 2,7 posto. Hrvatska ima čak 71,8 posto šanse da će se naći u razigravanju za ostanak, što je čak 22 posto više nego prije utakmice s Englezima.

S druge strane, Češka se nalazi na začelju bez ijednog osvojenog boda nakon poraza od Španjolske rezultatom 3-1. Iako situacija na tablici ne izgleda obećavajuće, Česi još imaju realne izglede izbjeći izravno ispadanje u niži rang natjecanja.

Muke po kvalifikacijama

I nije samo na vagi mjesto u idućem izdanju Lige nacija, nego i nositeljstvo u kvalifikacijama za Euro 2028., čiji je ždrijeb u prosincu. Naime, ono se određuje isključivo po rezultatima iz utakmice ove jeseni, a "vatreni" su preko noći od sedmog pali na 12. mjesto na sveukupnoj ljestvici reprezentacija, posljednjem iznad crte za nositelja.

Hrvatska će tamo u svakom slučaju ostati ako ne završi posljednja u skupini iako Wales, koji je 13., trenutačno ima isti broj bodova i bolju gol-razliku, jer je on posljednji u grupi. Kad pogledate kakvo bi nam društvo prijetilo ako završimo iza Čeha, jasno vam je zašto se u druge tri utakmice mora igrati puno bolje.