Što Hrvatska mora napraviti za ostanak u Ligi nacija? Susjedi prijete 'vatrenima' na proljeće

Završio je vrlo dugi reprezentativni ciklus s četiri utakmice Lige nacija nakon kojih hrvatska nogometna reprezentacija ne može biti zadovoljna prikazanim, ali se ipak ima za što uhvatiti nakon pogleda na ljestvicu. Naime, "vatreni" su s trenutačna tri boda ispali iz kombinacija za prolazak u četvrtfinale, gdje su bili u prošlom izdanju, tamo bi se jedino mogli ugurati ako pobijede Englesku 8-0 na Wembleyu, i to bez suspendiranog Ivana Perišića. Dakle, ne postoje.

Ipak, važno je pogledati prema natrag, a u tom je kontekstu dobra vijest poraz Češke od Engleske u Londonu 3-0 jer su Česi ostali bez bodova, time i posljednji na ljestvici u skupini 3 najjačeg razreda Lige nacija.

Dvije najlošije četvrtoplasirane momčadi izravno ispadaju u niži rang, a druge dvije će u razigravanje, kao i dvije najlošije trećeplasirane selekcije. Hrvatska je zasad u tom društvu uvjerljivo najlošija zbog katastrofalne gol-razlike -10 i tri boda, Belgija je najbolja sa šest bodova, Njemačka je druga sa šest, a tri ima i Wales.

Dakle, Hrvatska bi, za ostanak u Ligi nacija bez razigravanja protiv jedne od četiri drugoplasirane momčadi iz Lige B, vrlo vjerojatno trebala osvojiti barem četiri boda iz preostale dvije utakmice, gostovanja kod Engleske 12. studenog i domaće utakmice protiv Češke u Osijeku 15. studenog.

Ako se to i ne dogodi, izgledno je da će "vatreni" osigurati barem razigravanje (uz Češku, još su dvije najlošije četvrtoplasirane zasad na nula bodova), trenutačno je 83,1 posto šanse za takav rasplet, a 67,9 posto da će ostati u najjačoj ligi.

Hrvatska bi, prema sadašnjoj situaciji, razigravala za ostanak protiv Slovenije, Mađarske, Kosova ili Bosne i Hercegovine, u terminu reprezentativnog okupljanja na proljeće (prve utakmice 25.-27. ožujka, uzvrat 28.-30. ožujka), i bila bi domaćin uzvrata kao nositelj iz jače lige. Među njima, trenutačno najviše šanse ima igrati protiv Slovenije (19,1 posto), potom BiH (14,9 posto), Kosovom (9,1 posto) i Sjevernom Irskom (8,4 posto).

Iako i kao četvrtoplasirana u skupini Hrvatska vjerojatno ne bi izravno ispala u niži rang, a to će izbjeći ako ne izgubi od Češke ili ako osvoji bod protiv Engleske, time bi ispala u drugu jakosnu skupinu u ždrijebu kvalifikacija za Euro, što bi joj jako zakompliciralo idući ciklus. Uefa je odredila kako će nositelji biti prve tri selekcije iz svake od četiri grupe Lige nacija, što su već izborile Španjolska, Portugal, Francuska, Nizozemska, Engleska, Grčka i Italija. Zato će utakmica na Opus Areni biti strašno važna za budućnost ove generacije.