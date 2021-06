Nema više kalkulacija i isprika, nemamo više pravo na pogrešan korak. Hrvatskoj u utorak igra samo pobjeda.

'Vatreni' u utorak od 21 sati igraju protiv Škotske najvažniju utakmicu na ovome Euru. Pobjeda nam donosi treće mjesto u skupini i plasman u osminu finala, a poraz nam rezervira let za Hrvatsku.

No, ono što smo vidjeli od naše reprezentacije na Euru nam baš i ne ulijeva neki optimizam uoči sutrašnje utakmice koja život znači. Protiv Engleske smo izgubili bez ispaljenog metka, a protiv Čeha smo spašavali živu glavu nakon katastrofalnog prvog dijela i samo zahvaljujući individualnoj kvaliteti Ivana Perišića uzeli bod (1-1) koji nas je ostavio u igri za prolazak dalje.

Izbornik Dalić je u prve dvije utakmice eksperimentirao, mislio je da će Ante Rebić donijeti prednost na pozicije špice, pokušao je i s Brekalom i Kramarićem na desnoj strani, no ništa od toga nije upalilo. I upravo zbog toga, teško je da ćemo 'vatrene' vidjeti u takvoj postavi. Dalić mora nešto promijeniti, i sam je svjestan toga.

Hrvatskoj je bilo kakva pobjeda dovoljna za plasman dalje s treće pozicije. Otvorene su mnoge kombinacije, ništa se neće znati ni nakon sutrašnje utakmice. Trebat će pričekati 23. lipnja i preostale utakmice da se sve skupine zatvore i tek tada bi Hrvatska mogla znati tko će biti suparnik.

Organizatori čuvaju travnjak na Hampden Parku pa su 'vatreni' trenirali na Firhill stadionu, koji se nalazi na sjeveru Glasgowa, a služi za ragbi utakmice. No, to ne bi trebao biti neki problem za naše igrače. Travnjak na Hampdenu su već isprobali na utakmici protiv Češke.

Ono o čemu se priča uoči sutrašnje utakmice je slučaj škotskog nogometaša Billyja Gilmoura koji je bio pozitivan na korona virus. Morao je u karantenu, ali čudno je da u toj cijeloj priči je samo on otišao u karantenu, a u Škotskoj je još uoči prvenstva bilo govora da će u slučaju pojave virusa među igračima, u karantenu morati svi oni koji su bili u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom. No, samo je on otišao u karantenu, bez obzira što se raid o igraču koji je bio najbolji igrač u remiju s Engleskom.

No sve je posebno iznenadila vijest iz engleske reprezentacije koja je tijekom dana objavila da će Chilwell i Mount morati u izolaciju jer su bili sa škotskim nogometašem u bliskom kontaktu. Izbornik Dalić na presici nije htio komentirati taj slučaj i napraviti eksces, samo je kazao da ga se to ne tiče i da bi volio da svi uvjeti budu jednaki prema svima, a ne da neki Savezi budu privilegirani. Zbog toga je na sličan način odgovorio izbornik Škotske Clarke koji je oprao ruke od cijelog slučaja i rekao da se ne bavi time.

Vjerojatno je da će izbornik napraviti nekoliko promjena u odnosu na susret protiv Češke. Koje su to promjene, doznat ćemo sutra uoči utakmice, a do tada možemo samo nagađati. Izgledno je kako bi mogli vidjeti Brunu Petkovića u prvih 11, a vidjet ćemo hoće li Dalić po prvi put na ovome prvenstvu priliku od prve minute dati i Nikoli Vlašiću, koji je bio jedan od igrača koji nam je svojim ulaskom protiv Češke unio živost i energiju. Za prvih 11 konkurira i Josip Brekalo.