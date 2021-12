U 20. kolu HT Prve lige Hajduk i Osijek remizirali su na Poljudu, a tim se rezultatom najviše okoristio Dinamo, koji će dočekati 2022. na vrhu tablice. Osječane definitivno nije impresionirala fantastična atmosfera na Poljudu, gosti su u prvom dijelu bili bolji, dok je u nastavku više pritiskao Hajduk. U 71. minuti Fran Jović isključio je Nenada Bjelicu koji je nakon utakmice otkrio što se dešavalo na travnjaku u tim trenucima.

- Tražio sam žuti karton za Lovrencsicsa, učinilo mi se kako je to prekršaj za žuti karton, a onda je bio sukob sa Ljubičićem. Bio je vulgaran, a mogu mu biti otac. Nije važno što je rekao, to je vulgarno za jednog dečka koji je tek počeo igrati nogomet, možda ću ga trenirati jednog dana. Ima toga jako puno, u prvom me poluvremenu Kalinić ušutkavao - rekao je Bjelica za Novu TV.

U 11. minuti poništen je pogodak Bohara s bijele točke zato jer je Mierez prerano utrčao u šesnaesterac, a Kalinić je obranio ponovljeni pokušaj Slovenca. Po pravilniku, sve je regularno - ako igrač iz jedne momčadi kroči u šesnaesterac prije nego što izvođač najstrože kazne dotakne loptu, kazneni udarac se ponavlja.

- Htjeli smo tri, ali uzeti bod protiv Hajduka na Poljudu nikad nije loše. Poništeni penal? To se događa u nogometu. Nije mi jasno zašto je VAR to poništio jer to nije njegova nadležnost. To može poništiti glavni sudac. To su te nelogičnosti VAR-a koje daju puno prostora za manipulaciju, o tome sam pričao već bezbroj puta. Žao mi je da se to dogodilo. Ta odluka je donijela nervozu u naše redove. Ne komentiram suđenje, komentiram VAR. To nije bila njegova nadležnost. Suci će reći sad: "bla bla bla", ali ja imam potvrdu da je to VAR poništio.