Trener Hajduka Valdas Dambrauskas ostvario je drugi remi nakon pet pobjeda na klupi Splićana. Žustar derbi protiv Osijeka na Poljudu završio je 0-0 i Dambrauskas nije bio zadovoljan samo bodom.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Željeli smo pobijediti ispred ovakve publike. Iz dubine srca smo zahvalni na ovoj potpori. Htjeli smo pobijediti, ali igrali smo protiv jako dobre ekipe, protiv vodeće momčadi prvenstva. Bilo je faza kada smo mi bili bolji i kada su bili bolji oni - rekao je trener Hajduka pa dodao:

- Na kraju utakmice, zadnjih 10, 15 minuta, mi smo bili bliže pobjedi. Bila je ovo taktička bitka, puno stvari smo mi treneri pripremali. Nisam zadovoljan bodom niti s nekim fazama utakmice. Pokušat ću staviti ovu utakmicu u kontekst posljednjih sedam. Ovo je jedna od onih bitki, ratova gdje mi tek krećemo. A mislim da smo još uvijek u pravome ratu (za prvenstvo).

Zašto ste mijenjali Biuka?

- Zato što sam ja trener i imam na to pravo. Kao trener imam plan A, B, C... Tražio sam mogućnost da unaprijedim igru. Dobili smo sa zamjenama dodatnu energiju, na nesreću nije nam to bilo dovoljno. Livaja je pogodio vratnicu, Krovinović je imao jako dobru priliku, ali nismo zabili...

Kako komentirate atmosferu i navijače?

- Nevjerojatno. Ono što smo vidjeli i kako smo se osjećali od izlaska iz svlačionice do kraja utakmice bilo je fenomenalno. Ako gledamo što smo postigli u ovih šest tjedana i što nas sve još čeka, sve će biti lakše kad imao iza sebe ovakve navijače koji putuju tisuće kilometara. S njima ni mi ne možemo prestati davati sve od sebe. Moraš raditi maksimalno i davati sve od sebe.

Još ste četvrti, dosta je posla pred vama, ali ste blizu vrhu ljestvice. Pokazali ste pobjedama nad Dinamom i Rijekom te ovim remijem s Osijekom da se možete nositi s konkurencijom?

- Mi smo promijenili mentalitet igrača, grada, regije... Pokazali smo da možemo. Kad sam stigao, želio sam stabilizirati momčad, zadovoljan sam onim što smo napravili.

Sportski direktor je rekao da ćete se u stanci pojačavati?

- To je stvar sportskog direktora i predsjednika, na meni je da radim s onim što imam, i zbog toga me ne pitajte o detaljima, to su pitanja za njih dvojicu.

Što sljedeće?

- Vjerujem da će pripreme biti ključne i za mene i igrače. Imamo nekoliko tjedana u kojima možemo raditi na nekim stvarima. Želim čestitati Božić i Novu godinu cijeloj hajdučkoj obitelji. Imamo sjajnu potporu, imamo odlične navijače koji vjeruju da možemo napraviti puno, imamo sjajno trenersko osoblje... Ljudi vjeruju u nas i samo moramo nastaviti ovako. Vjerujem da možemo rasti.