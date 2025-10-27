Što nam HNS želi reći? Objava o čudesnom hrvatskom napadaču zaintrigirala je navijače...

Kada je ljetos napustio Južnu Koreju i došao u slovensko Celje, hrvatski napadač Franko Kovačević (26) ni slutio nije da će mu to promijeniti karijeru. Samo nekoliko mjeseci kasnije, bivši igrač Hajduka postao je jedan od najubojitijih napadača na svijetu!

Nevjerojatni Franko igra u senzacionalnoj formi, zabio je čudesnih 20 golova u 22 utakmice u svim natjecanjima! Iza njega je i Harry Kane koji je na 20 golova, a ispred njega samo Portorikanac Jorge Rivero koji je zabio 26 golova u 13 utakmica.

Foto: Brian Lawless/PRESS ASSOCIATION

Iako mu je tek 26 godina, Kovačević je iskusio niz liga, bio je član Hajduka, Rudeša, Hoffenheima, Cincinnatija, Pafosa, Domžala, Wehena i Gangwona, bio je prava ptica selica, ali ovog ljeta skrasio se u Celju i eksplodirao. Za napadačem takve forme vapi hrvatski izbornik Zlatko Dalić. Svjestan je da će nam za uspjeh na Svjetskom prvenstvu sljedeće godine trebati rasni golgeter, nešto što nam trenutačno jako fali. Ante Budimir nikako da dostigne razinu koju ima u Osasuni, a Franjo Ivanović još nije pokazao da je 'taj'. A je li taj Franko Kovačević, pitaju se mnogi, a vjerujemo da njegove čudesne partije nisu promaknule izborniku Daliću.

Da je pod njegovom prismotrom, inisuirala je objava Hrvatskog nogometnog saveza na društvenim mrežama. Na dan kada izbornik objavljuje popis igrača za utakmice u studenom protiv Farskih Otoka i Crne Gore u završnici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, HNS je istaknuo kako je Kovačević s pet golova najbolji strijelac Konferencijske lige, dok je u slovenskom prvenstvu zabio deset golova. Naravno, navedenu objavu mnogi su shvatili kao uvertiru pred Kovačevićev premijerni poziv u 'vatrene'. U komentarima se javio njegov klub Celje koji je napisao, kratko i jasno, 'Franko GOLačević'.

Foto: IVC

A što misle navijači, treba li Dalić pozvati bivšeg igrača Hajduka?

- "Daliću, što se čeka? Pozovi ga", "Zovite ga u repku!", "Kad svi mogu kod Dalića na probu, zašto i on ne bi dobio poziv" - neki su od komentara ispod HNS-ove objave.

Trener Celja Albert Riera smatra da je njegov igrač zaslužio poziv.

- Takve blistave brojke u mnogim bi reprezentacijama bile garancija poziv, ali ne i u njegovoj. Zlatko Dalić ga ignorira, barem zasad. Sutra ću biti po svim hrvatskim medijima ako kažem da Kovačević treba biti dio hrvatske reprezentacije.

Dok Dalić čeka, Slovenci su se nadali iskoristiti priliku i preoteti nam sjajnog napadača. No, za Franka nema dvojbe.

- Ja sam Hrvat, i vidim samo mogućnost igranja za hrvatsku reprezentaciju. Zlatko Dalić je jedan od tri najbolja izbornika na svijetu. Uvjeren sam da poziva svakoga za koga misli da može pomoći reprezentaciji. Dat ću sve od sebe i čekati poziv - kazao je Kovačević.

A hoće li uskoro odjenuti hrvatski dres, trebali bismo saznati oko podneva kada će Dalić objaviti popis za utakmice u studenom.