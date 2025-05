Što Rijeci donosi budućnost? U Europi nemaju lagan zadatak, a najbolje igrače teško će zadržati

Rijeka je uspjela. Momčad s Kvarnera nakon osam godina je ponovo prvak Hrvatske. Slavlje je trajalo do dugo u noć, a vjerujemo da u "gradu koji teče" dugo nije svanulo ljepše jutro. Naravno, bit će i još jedna prilika za slavlje ako Rijeka uzme Kup u četvrtak, a onda će igrači na zasluženi odmor kako bi se pripremili za obranu naslova. Rijeka ima priliku za iskorak u Europi iduće sezone, ali je pitanje s kojim igračkim kadrom će raspolagati Radomir Đalović.

Ugovori će ovo ljeto isteći nekolicini bitnih igrača. Najzvučnije ime je Lindon Selahi za kojeg se i dalje ne zna hoće li ostati na Rujevici. Tu su i Dejan Petrovič te jedan veliki dobitak riječke momčadi ove sezone Nais Djouahra koji je odigrao najbolju sezonu od kad je u Rijeci. Rijeka bi trebala probati zadržati barem nekog jer za najsjajnije dijamante ove momčadi zainteresirano je jako puno klubova.

Ti dijamanti su dakako stup obrane Stjepan Radeljić (ima ugovor do ljeta 2026.), sjajni Niko Janković (također je ugovorom vezan do ljeta 2026.) i prva violina Đalovićeve momčadi, Toni Fruk (ugovor do ljeta 2027.). Jako će teško zadržati i jednog od ovog terceta, ali bi zato zarada mogla biti jako dobra. Fruk će biti jako vruća roba ovog ljeta i pitanje je može li se cijenom transfera približiti rekordu Andreja Kramarića (devet milijuna eura u Leicester). U svakom slučaju, ako odu sva trojica, Rijeka će se morati dobro pojačati ako želi obraniti naslov i napraviti nešto više u Europi. Još je tu kandidata za odlazak te će uprava Rijeke jako dobro morati kalkulirati tko je na prodaju i za koju cijenu, a tko mora ostati i iduće sezone.

Rijeka: Toni Fruk zabija drugi gol za Rijeku u susretu sa Slaven Belupo | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Što se tiče europskih obaveza, ovako stoje stvari na Kvarneru. Rijeka će nakon osam godina igrati kvalifikacije za Ligu prvaka, no još uoči posljednjeg kola doznala je loše vijesti. Kako su Lech i Ferencvaroš osvojili titulu u Poljskoj i Mađarskoj, Riječani neće biti nositelji u drugom pretkolu Lige prvaka, a to znači kako ih na početku kvalifikacija čekaju poprilično teški suparnici. Momčad Radomira Đalovića u ždrijebu može izvući: Crvena zvezda, Ferencvaros, Maccabi Tel-Aviv, Slovan Bratislava, Karabah, Ludogorec, Dinamo Kijev, FCSB, Lech Poznan, Olimpija, Malmo, Kopenhagen ili Midtjylland.

Rijeka: Rijeka i Slaven Belupo sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ždrijeb je zakazan 18. lipnja, prvi susret igrat će se 22. ili 23. srpnja, a uzvrat će biti 29. ili 30. srpnja, o tome će naknadno odlučiti Uefa. Ako Rijeka ne uspije proći, preselit će se u 3. pretkolo Europske lige.