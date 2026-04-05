Što se događa? Reakcija sudaca nakon gola Rudeša za pobjedu zbunila je sve prisutne navijače

Nogometaši Rudeša u napetoj završnici došli su do nove pobjede nad Jarunom (1-0). Jedini strijelac na utakmici bio je Španjolac Xabi Fernandez. Rudeš je tako nakon pobjede vodeći na tablici u Prvoj nogometnoj ligi s 48 bodova.

Rezultat na semaforu bio je 0-0 sve do zadnje minute sudačke nadoknade. Tada je Fernandez nakon gužve u šesnaestercu i odbijene lopte od grede bio na pet metara i spretno je poslao u gol.

Međutim, sve navijače na terenu iznenadila je reakcija pomoćnog suca. On je najprije digao zastavicu i označio zaleđe zbog utjecaja na golmana, a onda mu je glavni sudac pokazao da ju spusti.

Rudeš je tako preuzeo vrh u borbi za plasman u HNL. Sesvete zaostaju jedan bod, a treća je Cibalija koja je pobijedila Croatiju 4-0.