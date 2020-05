Što se događa u Rijeci? Još jedan talent napustio Rujevicu

HNL nam se vraća za dva tjedna. To je odlična vijest za sve, ali iz riječkog tabora svaki dan pristižu loše vijesti. Jučer su Riječani ostali bez talentiranog veznjaka Franju Lazara (16) koji je otišao u Hajduk, a riječki bazen je danas napustio još jedan dijamant. Riječ je o lijevom bočnom Niki Šepiću (14) koji će od srpnja karijeru nastaviti u Dinamu, piše Novi List.

Niko je rođen u Opatiji, ima sjajnu lijevu nogu, a posljednjih godinu dana nastupao je za mlađe pionire Rijeke. Igrao je i na završnim selekcijama za U-15 reprezentaciju Hrvatske, a tamo su ga uočili Dinamovi skauti.

Foto: novi list

Njegovi roditelji i on su neko vrijeme razmatrali ponudu i odlučili da je najbolje za Niku da karijeru nastavi na Maksimiru.

Dinamova nogometna škola je godinama u samom europskom vrhu, a dovođenjem mladih dijamanata samo dokazuju koliko se kvalitetno radi na Maksimiru i koliko je to utjecalo na njihovu reputaciju u javnosti.

Rijeka je tako u svega nekoliko dana ostala bez nekoliko talentiranih igrača. Prije nekoliko mjeseci Maro Katinić otišao je u Dinamo, sad Franjo Lazar u Hajduk, a nekoliko mladih igrača uputio se u Istru 1961 koja im je ponudila bolje uvjete. Što se to događa u Rijeci? Predsjednik Rijeke Damir Mišković i treneri u omladinskoj školi bi se s pravom trebali zapitati što to krivo rade jer očito nešto ne funkcionira na Kvarneru. Mladi nogometaši, nezadovoljni uvjetima, odlaze u konkurente. A to baš i nije muzika za uši riječkih navijača.

Predsjednik Mišković je rezao troškove u ovome razdoblju kako bi klub održao stabilnim u krizi koja je pogodila brojne klubove, ali ti rezovi očito nisu najbolje sjeli mladim igračima koji su odlučili napraviti zaokret u svojim nogometnim karijerama...