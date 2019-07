Što sve neće provaliti? Sada i Modrića mijenjaju za Neymara

U cijelom košmaru oko Neymara i mogućeg povratka u Barcelonu, u priču se upetljalo i ime Luke Modrića. Naime, navodno Real jako želi prestići Barcelonu te im uzeti Neymara ispred nosa, a za to su spremni ponuditi puno veći iznos nego li Katalonci, a na njega dodati i najboljeg igrača svijeta.

Don Balon tvrdi da su Los Blancosi ponudili PSG-u vrtoglavih 100 milijuna eura i Luku Modrića "na srebrnom pladnju". Sve, samo da Barca nema šansi i da upravo oni dobiju potpis brazilske zvijezde. Naravno, malo je tko ovo uzeo za ozbiljno jer Don Balon i nije pretjerano pouzdan izvor kada je riječ o transferima, ali je zanimljivo pratiti što sve Španjolci neće upetljati u dio priče oko povratka Neymara u njihovu ligu.

Real Madrid offer Modric plus €100M for superstar as club look to beat Barcelona to stunning transfer #epl: Real Madrid are said to have submitted a huge player-plus-cash offer for Brazil and PSG superstar Neymar, as they... https://t.co/IKWJsMQECx pic.twitter.com/hFQfQkfIlY