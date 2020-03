Što ti je čovječe? Pobjegao iz karantene pa je pijan vozio...

Veznjaka novozelandskog Wellington Phoenixa Tima Paynea (26) očekuje kazna nakon što je pobjegao iz samoizolacije u kojoj se nalazio zbog pandemije koronavirusa, te u alkoholiziranom stanju upravljao vozilom za golf po ulicama Sydneyja.

Društvo mu je radio suigrač Oliver Sail, a sada ih obojicu očekuje drastična kazna zbog bijega u ranim jutarnjim satima.

- Nevjerojatno mi je žao i nevjerojatno mi je neugodno - kazao je Payne u razgovoru a novozelandski radio Sport.

Nogometaši novozelandskog kluba bili su u izolaciji u Sydneyju u nadi da će igrati u australskoj A-League, ako se natjecanje nastavi pred praznim tribinama. Međutim, sezona je otkazana. Prema policijskom izvještaju Payne i Sail su u vozilu za golf prošli više od pet kilometara.

