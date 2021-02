Što je zajedničko Leu Messiju, Cristianu Ronaldu i Zlatanu Ibrahimoviću? Zabijanje golova, brojni trofeji, silni milijuni i - skupi automobili!

Ako ste vrhunski nogometaš i zarađujete silne milijune, povijest kaže da morate imati i vrhunski automobil. Cristiano Ronaldo svako malo se hvali s novom jurilicom, Leo Messi čuva svoje automobile samo za sebe, a Ibrahimović (39) je jedan od rijetkih milijunaša koji automobile ne skuplja kao odjeću.

Da, pomalo čudno obzirom na njegov mentalitet i 200 milijuna dolara koliko je zaradio u karijeri, ali Zlatan nije jedan od onih koji će skupljati jurilice samo da se pokaže, nego kupi ono što vozi.

Osebujni Šveđanin je u pobjedi nad Crotoneom (4-0) zabio 500. i 501. gol u klupskoj karijeri, a nakon utakmice se u svoj dom zaputio u luksusnom Ferrariju Monzi SP2 kojeg obožava.

"Na putu prema cilju", napisao je Ibrahimović uz fotografiju na kojoj pozira u Ferrariju Monzi SP2, modelu koji stoji dva milijuna eura.

Krasi ga V12 motor s 820 konjskih snaga, a zanimljivo je da nema krov ni vjetrobransko staklo. Iznimno je rijedak, proizvedeno ih je svega 499, izvana je crni, a dva sjedala iznutra obučena su u crvenu kožu.

Do stotke može ubrzati za samo 2,9 sekundi, a maksimalna mu je brzina, ako se itko usudi potegnuti toliko bez vjetrobranskog stakla, 300 kilometara na sat.

Zlatan je Monzu SP2 kupio za 38. rođendan 2019., a s njom je potegnuo i do Stockholma.

- Ja nikada nisam oprao svoj auto, a posjedujem ga šest godina. Volim ih voziti, a ne ih uljepšavati i pokazivati se. Zato ni nemam puno automobila, što će mi - kazao je Zlatan jednom prilikom.

I upravo zbog toga pomno bira zvijeri koje će završiti u njegovoj garaži. Uz Monzu posjeduje i Porsche 918 Spyder, Ferrari Enzo, Audi S8, Maserati Gran Turismo, a kolekcija ne bi bila potpuna da tu nema jednog Lamborghinija. Njegovu čast brani Gallardo.

Što vozi Cristiano?

Za jedan sat zaradi 84 tisuće eura, nakon jednog tjedna bude bogatiji za više od pola milijuna eura, a koliko onda zarađuje mjesečno? Pa, na računu se pojavi 2,5 milijuna eura. Računica je to plaće Cristiana Ronalda (35) koji godišnje od ugovora u Juventusu utrži čak 30 milijuna eura. No to je samo što se tiče nogometa, a gdje su još prihodi od sponzora, reklame. A ugledni Forbes piše kako je Portugalac u cijeloj karijeri zaradio preko 500 milijuna dolara.

Ima nekoliko nekretnina diljem Europe, jahte, lanac hotela, ali ono u čemu prednjači su automobili. Ronaldo je veliki ljubitelj brzine i luksuznih jurilica pa je zato sebi priskrbio pravu flotu koju drži u nekoliko garaža! Da, neki kažu kako je igrač Juventusa vlasnik čak 19 automobila, neki skupljaju paučinu u Torinu, Madridu, a neki u Lisabonu. Jednim od njih se pohvalila njegova zaručnica Georgina na Instagramu.

On i njezin dragi obožavaju Bugatti Chiron čija se vrijednost procjenjuje na oko 20 milijuna kuna. Riječ je o automobilu koji je proizveden u samo 500 primjeraka, a Ronaldo ga je ugrabio čim je došao na tržište.

Pokreće ga 1500 konjskih snaga, a maksimalna brzina je 420 km/h. Kupio ga je 2017. godine dok je igrao u Real Madridu, a dodatno je uložio i u personalizirane naslone za glavu na kojima piše CR.

No nije to jedini Bugatti koji krasi njegovu garažu. Portugalac je posebno ponosan na predivni Bugatti La Voiture Noire koji je napravljen prema legendarnom Bugattiju Type 57 SC Atlantic "La Voiture Noire", drugom od četiri ikad proizvedena Atlantica kojeg je u svoje vrijeme vozio i sam Jean Bugatti prije nego mu se 1941. godine oko Bordeauxa izgubio svaki trag.

Napravljen je u samo jednom primjerku, vrijedi 16,5 milijuna eura, a Cristiano Ronaldo se pobrinuo da bude samo njegov. Bugattijevu zvijer pokreće 8,0-litreni quad-turbo motor W16 kojeg pokreće 1500 konjskih snaga, sa šest ispušnih cijevi! Karoserija automobila je ručno rađena iz karbona, a posebno se ističu LED svjetla koja su prvi put korištena na jednom Bugattijevom automobilu.

Za 35. rođendan je od prelijepe Georgine na poklon dobio Mercedes AMG vrijedan 700.000 eura, a osim toga, posjeduje još i Mercedes AMG GLE 63 kojim se počastio za Božić 2016. godine.

Jednu od brojnih garaža krasi i predivni McLaren Senna koji je napravljen u čast prerano poginulog brazilskog vozača Formule 1 Ayrtona Senne. Proizveden je u 500 primjeraka, a vrijednost je milijun eura. Tu privilegiju da među prvima isproba novu mašinu dobio je Ronaldo. On je novi automobil prošle godine testirao po ulicama Lisabona, gdje su znatiželjnici odmah izvadili mobitele iz džepova i snimili Portugalca kako se vozi u ovome jedinstvenom automobilu.

Naravno, ne bi to bio pravi zaljubljenik u automobile da nema Lamborghini i Ferrari. Čast 'Lamba' brani Aventador kojeg je platio 300.000 eura, a pokreće ga 515 konja. Garažu mu krase tri Ferrarija od kojih je jedan Ferrari F12 TDF koji juri i do 340 km/h, a pokreće ga 780 'konja'. Njega je platio 415.000 eura.

Osim što sam sebe zna počastiti jurilicom, Cristiano luksuzne automobile dobije i od klupskih sponzora. Dok je igrao za Real Madrid uživao je u Audiju, a sada ga oprema Jeep koji je sponzor Juventusu.

Kao što ste već mogli shvatiti, Ronaldo voli raritete, voli rijetke modele koje samo rijetki mogu posjedovati. Pa je tako kupio i Rolls Royce Cullinan, jedini terenac koji je proizvela spomenuta firma, a za njega je iskeširao oko 390 tisuća eura. U čast Juventusa automobil je crno bijele boje, a ima 570 'konja' i pokreće ga V12 motor.

Cristiano Ronaldo je u nekoliko garaža smjestio 19 automobila, neki od njih su pravo blago poput Bugatti La Voiture Noire za kojeg je iskeširao 16,5 milijuna eura, no ima i njegov najveći rival Leo Messi konja za jahanje. I to skoro pa duplo skupljeg.

Što vozi Messi?

Zavirite li na njegov Instagram profil, tamo nećete pronaći fotografije njegovih vila, jahti pa čak niti automobila. Tek pokoja fotografija s ljetovanja. Sušta suprotnost današnje realnosti u kojoj sportaši svakodnevno javnosti prikazuju plodove svog rada kroz prizmu nevjerojatnog luksuza.

Leo Messi (33) je samozatajan tip koji se ne želi eksponirati u javnosti, njegova supruga Antonella i on nisu poput Cristiana Ronalda i Georgine koji svakodnevno objavljuju fotografije iz svog carstva kako bi očarali javnost. Ali nije ni zvijezda Barcelone cijepljena protiv luksuza. A gdje bi bio uz toliku godišnju zaradu.

Omaleni Argentinac godišnje 'omasti brk' s 50 milijuna dolara. Ali samo od plaće. Kada dodate u to sponzore i reklame, cifra se godišnje penje na vrtoglavih 126 milijuna dolara, a vrijednost njegove imovine je procijenjena na nevjerojatnih 480 milijuna dolara!

Na njegovim društvenim profilima nećete pronaći nijednu fotografiju njegova automobila, a razočarat ćete se i na profilu njegove drage. Obitelj Messi ljubomorno čuva svoj luksuz za sebe, a njega ima na pretek. Možda to ne biste rekli, a i teško je po ičemu zaključiti, ali Leo je veliki zaljubljenik u automobile.

Jedan od njih je Maserati GranTurismo MC Stradale koji može potegnuti do 300 km/h, a do stotke iz mirovanja dolazi za 4,5 sekunde. Motor je V8, a platio ga je oko 150.000 eura. Tu je i Range Rover Vogue, Pagani Zonda Tricolore, a jedan od dražih mu je Audi R8 kojeg je pak dobio od sponzora.

Uz sve te mašine, Leo se posebno diči i ponosi jednim neprocjenjivim blagom. Riječ je o Ferrariju 335 S Spider Scaglietti. Ova jurilica izrađena je 1957. godine, a platio ju je nevjerojatnih 32 milijuna eura na aukciji u Parizu. Može juriti i do 300 km/h.

Automobil je posebno atraktivan jer se momčad Ferrarija u njemu utrkivala na prestižnoj utrci 24 sata Le Mansa 1957. godine, a jedan vozač je odvozio najbrži krug u ovome automobilu.

Kao što i priliči. Najboljem najbolje.