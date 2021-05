Francuski napadač Antoine Griezmann stigao je na Camp Nou u ljeto 2019. za enormnih 120 milijuna eura. U Barcu je došao kako bi barem malo skinuo teret s leđa Lea Messija, ali bivši napadač Atletico Madrida i nije se najbolje snašao u toj ulozi.

Barcelona je nakon razočaravajuće sezone 2019./2020. u kojoj nije osvojila nijedan trofej, ponovila još jednu sezonu za zaborav. Osvojili su tek Kup kralja, iz utrke za titulu u La Ligi ispali prije samog 'fotofiniša', a poraz od PSG-a u Ligi prvaka još uvijek 'peče'.

Mnogi kao glavnog krivca vide Ronalda Koemana, no ne i legenda kluba Hristo Stoičkov koji je kao najslabiju kariku katalonskog kluba izdvojio Griezmanna.

- U utakmicama protiv Liverpoola, Juventusa, PSG-a, Real Madrida i Atletica nije pokazao da stvarno košta toliko novca. Kada je on na terenu, Barcelona igra s desetoricom. Moraju ga pothitno prodati - izjavio je Stoičkov za španjolsku televiziju TUDN.

Griezmann je ove sezone u svim natjecanjima zabio 19 golova i asistirao za još 12, no kao što je i rekao Stoičkov, u važnim ga utakmicama nije bilo nigdje.

No, uvijek je lakše dati otkaz treneru pa Španjolci pišu kako je Koeman odlazak s klupe Barcelone neizbježan, ali da će mu kao 'prava gospoda' to priopćiti na kraju sezone. Da se njega pita, on bi ostao.

- Želim ostati i nastaviti svoj posao u Barceloni ukoliko imam podršku kluba i igrača - rekao je nizozemski stručnjak nakon poraza od Celte.