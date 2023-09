Stojković i Kačavenda na kauču: Jedan drugome najveća podrška

Sergej Jakirović nije uvrstio Luku Stojkovića i Lukasa Kačavendu na popis igrača za Konferencijsku ligu što znači da bivši Lokomotivin dvojac, a danas Dinamov, sigurno neće zaigrati u ovoj kalendarskoj godini.

Pred njima je duga rehabilitacija i proces oporavka, a zasad nije precizirano koliko će to sve skupa trajati. Sve ide ka tome da će se Kačavenda vrlo vjerojatno vratiti na Kajzericu bez ijednog nastupa za 'modre', no možda Dinamo da još jednu šansu igraču i ostavi ga na posudbi do kraja sezone kako bi mu ipak dao na terenu priliku da pokaže što zna i može. Stojković je u puno boljoj situaciji, na stranu što je također prošao tešku ozljedu. Stojković će na Maksimiru dobiti priliku, prije ili kasnije, a na kraju će sve biti na njemu...

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kačavenda i Stojković veliki su prijatelji, uostalom zato se i tako dobro razumiju i osjećaju jedan drugoga na terenu. A sad kad za njih nema travnjaka na neko vrijeme, dobar je i - kauč.

Kačavenda je na društvenim mrežama objavio fotografiju procesa rehabilitacije uz poruku zahvale na podršci od ozlijeđenog dvojca, koji su jedan drugome najveća podrška.