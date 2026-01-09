Stojković (još) ne ide nigdje... Ali, velike ljetne pogreške se ne ispravljaju prodajama dragulja!

Dinamo je, prema nekim neslužbenim informacijama, pristao na ponudu Al Jazire za Luku Stojkovića. Zagrepčani bi za svoga veznjaka dobili 3,5 milijuna eura (plus 500 tisuća bonusa), a Stojković priliku za ozbiljn(ij)u zaradu. No Dinamovu "sedmicu" sad ne zanimaju Emirati. Nitko ne tvrdi da do transfera neće doći, ali Stojković se želi dokazati Kovačeviću, izboriti za minute na proljeće. Ako tu opet bude u drugom planu, Emirati će mu postati realnost.

Pokretanje videa... 00:36 Maksimirske snježne radosti. Igrači se grudali, par hrabrih trenira u kratkom dresu | Video: 24sata Video

Zvonimir Boban prošloga je ljeta napravio reset u Maksimiru, a najviše su nastradali - domaći igrači. I to čudi, boli navijače Dinama. Izlazna vrata su pokazana Ademiju, Pjaci i Petkoviću, za ozbiljan su novac prodani Baturina i Sučić, za nešto manji Špikić i Vrbančić, dok u klubu više nema ni Roga ni Franjića. A ove zime najbliži odlasku su Mudražija, Soldo, Stojković i Kulenović. Čudno, zar ne?

Dinamo je doveo brojne strance, pa su dokapetani "modrih" Slovenac Miha Zajc i Škot Scott McKenna. Karakterni igrači i vrhunski profesionalci, dečki koji u Maksimiru ne smetaju baš nikome. I dečki koji su - prava pojačanja. Opet, na ljeto se i griješilo, puno je novca "otišlo u prazno". Tako je za Villara i Vidovića plaćeno 4,2 milijuna eura, a njih u vizijama Marija Kovačevića "nema na mapi". I sad se te pogreške ispravljaju prodajom domaćih dragulja. A to se nikad ne radi...

Luka Stojković nije eksplodirao ove sezone kako su mnogi to očekivali, puno toga ide i na njegovu dušu, ali svi su svjesni kako taj dečko vrijedi više. I ako je u polusezoni pod Fabijom Cannavarom i Sandrom Perković isporučio šest golova i četiri asistencije, toliko je mogao dati i ove jeseni. Ali Boban i Kovačević su imali drugačije planove.

Dinamo i Osijek sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Stojković je sezonu otvorio golom u Osijeku, u 3. kolu je proigrao Vidovića za penal protiv Rijeke iz kojega je Beljo osigurao Dinamu pobjedu na Rujevici. Pamtimo i njegovo dodavanje za Bakrara, nakon kojega je Varela potvrdio gol u Malmöu, Stojković je asistirao u porazima protiv Gorice i Istre. I da, morao je i on u puno utakmica biti bolji, dva onakva isključenja u polusezoni su neoprostiva.

Ali pustiti ga za 3,5 milijuna eura je - nogometno samoubojstvo. Dinamo bi na ljeto mogao vrlo izvjesno ostati bez Bennacera, Mišić će ući u 33. godinu, a novca u klubu više nema kao prije. I u tim trenucima prodaja Stojkovića za 3,5 ili 4 milijuna eura doista zvuči - suludo. Uostalom, ako za Stojkovića sad postoje kupci koji su spremni dati takav novac, koliko bi Dinamo na njemu mogao zaraditi ako doista eksplodira? I zaigra u skladu s očekivanjima...

Što se tiče "modrih" u Čatežu, tamo nema velikih novosti. Robert Mudražija i dalje čeka finalizaciju transfera u Slovan pa ne trenira s momčadi već marljivo niže krugove oko igrališta, dok se tijekom vikenda u Sloveniji očekuju dolasci Marija Kovačevića i Dejana Ljubičića. 