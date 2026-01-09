Obavijesti

Sport

Komentari 1
ŽELJAN DOKAZIVANJA

Stojković (još) ne ide nigdje... Ali, velike ljetne pogreške se ne ispravljaju prodajama dragulja!

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Stojković (još) ne ide nigdje... Ali, velike ljetne pogreške se ne ispravljaju prodajama dragulja!
2
Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Stojković je prošloga proljeća u polusezoni isporučio šest golova i četiri asistencije, pa su svi ove jeseni očekivali još veći iskorak plavokosog veznjaka. To se nije dogodilo, krivica za to ide na nekoliko adresa...

Admiral

Dinamo je, prema nekim neslužbenim informacijama, pristao na ponudu Al Jazire za Luku Stojkovića. Zagrepčani bi za svoga veznjaka dobili 3,5 milijuna eura (plus 500 tisuća bonusa), a Stojković priliku za ozbiljn(ij)u zaradu. No Dinamovu "sedmicu" sad ne zanimaju Emirati. Nitko ne tvrdi da do transfera neće doći, ali Stojković se želi dokazati Kovačeviću, izboriti za minute na proljeće. Ako tu opet bude u drugom planu, Emirati će mu postati realnost.

Pokretanje videa...

Maksimirske snježne radosti. Igrači se grudali, par hrabrih trenira u kratkom dresu 00:36
Maksimirske snježne radosti. Igrači se grudali, par hrabrih trenira u kratkom dresu | Video: 24sata Video

Zvonimir Boban prošloga je ljeta napravio reset u Maksimiru, a najviše su nastradali - domaći igrači. I to čudi, boli navijače Dinama. Izlazna vrata su pokazana Ademiju, Pjaci i Petkoviću, za ozbiljan su novac prodani Baturina i Sučić, za nešto manji Špikić i Vrbančić, dok u klubu više nema ni Roga ni Franjića. A ove zime najbliži odlasku su Mudražija, Soldo, Stojković i Kulenović. Čudno, zar ne?

JUNIORI NA PRIPREMAMA Oni su Dinamova budućnost: Bobanov ljubimac, dva Slovenca i igrač kojeg želi Zoran Mamić...
Oni su Dinamova budućnost: Bobanov ljubimac, dva Slovenca i igrač kojeg želi Zoran Mamić...

Dinamo je doveo brojne strance, pa su dokapetani "modrih" Slovenac Miha Zajc i Škot Scott McKenna. Karakterni igrači i vrhunski profesionalci, dečki koji u Maksimiru ne smetaju baš nikome. I dečki koji su - prava pojačanja. Opet, na ljeto se i griješilo, puno je novca "otišlo u prazno". Tako je za Villara i Vidovića plaćeno 4,2 milijuna eura, a njih u vizijama Marija Kovačevića "nema na mapi". I sad se te pogreške ispravljaju prodajom domaćih dragulja. A to se nikad ne radi...

NOVI PROBLEMI Doznajemo: Leon Jakirović propušta kompletne pripreme!?
Doznajemo: Leon Jakirović propušta kompletne pripreme!?

Luka Stojković nije eksplodirao ove sezone kako su mnogi to očekivali, puno toga ide i na njegovu dušu, ali svi su svjesni kako taj dečko vrijedi više. I ako je u polusezoni pod Fabijom Cannavarom i Sandrom Perković isporučio šest golova i četiri asistencije, toliko je mogao dati i ove jeseni. Ali Boban i Kovačević su imali drugačije planove.

Dinamo i Osijek sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Osijek sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Stojković je sezonu otvorio golom u Osijeku, u 3. kolu je proigrao Vidovića za penal protiv Rijeke iz kojega je Beljo osigurao Dinamu pobjedu na Rujevici. Pamtimo i njegovo dodavanje za Bakrara, nakon kojega je Varela potvrdio gol u Malmöu, Stojković je asistirao u porazima protiv Gorice i Istre. I da, morao je i on u puno utakmica biti bolji, dva onakva isključenja u polusezoni su neoprostiva.

MAKSIMIRSKI MERCATO DOZNAJEMO Stojković još ne želi napustiti Dinamo! Evo zašto
DOZNAJEMO Stojković još ne želi napustiti Dinamo! Evo zašto

Ali pustiti ga za 3,5 milijuna eura je - nogometno samoubojstvo. Dinamo bi na ljeto mogao vrlo izvjesno ostati bez Bennacera, Mišić će ući u 33. godinu, a novca u klubu više nema kao prije. I u tim trenucima prodaja Stojkovića za 3,5 ili 4 milijuna eura doista zvuči - suludo. Uostalom, ako za Stojkovića sad postoje kupci koji su spremni dati takav novac, koliko bi Dinamo na njemu mogao zaraditi ako doista eksplodira? I zaigra u skladu s očekivanjima...

Što se tiče "modrih" u Čatežu, tamo nema velikih novosti. Robert Mudražija i dalje čeka finalizaciju transfera u Slovan pa ne trenira s momčadi već marljivo niže krugove oko igrališta, dok se tijekom vikenda u Sloveniji očekuju dolasci Marija Kovačevića i Dejana Ljubičića. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Žaper ide put Slovenije, Osijek se pojačava
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Žaper ide put Slovenije, Osijek se pojačava

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Ljutiti Sigurdsson: 'Razočaran sam, ovo je bilo kriminalno'
NEZADOVOLJNI IZBORNIK

Ljutiti Sigurdsson: 'Razočaran sam, ovo je bilo kriminalno'

Da, jako sam kritičan. Moramo sve analizirati i poraditi na greškama koje smo danas radili, rekao je hrvatski izbornik
Hrvatskim navijačima uzeli su zastave na meču Donne Vekić: 'Morali smo okrenuti dresove'
PIŠU NOVOZELANĐANI

Hrvatskim navijačima uzeli su zastave na meču Donne Vekić: 'Morali smo okrenuti dresove'

Hrvatski navijač Joseph Erceg ispričao je za medije u Novom Zelandu bizarnu situaciju u kojoj su zaštitari oduzimali navijačima rekvizite s hrvatskim obilježjima. Razmišlja i o tužbi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026