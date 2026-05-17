Stojković ne zna što je odmor! Srušio Rijeku u finalu Kupa pa otišao i osvojio biljarski turnir

Dok je trener Mario Kovačević sedmorici prvotimaca Dinama dao odmor pred gostovanje kod Slaven Belupa u subotu, Luka Stojković (22) slobodne dane nije proveo na kauču. Dinamov veznjak otišao je na 20. biljarski turnir u Zaboku i pokazao da nije majstor samo s loptom.

Stojković je pregazio konkurenciju i stigao do prvog mjesta. U finalu je pobijedio Milorada Miščevića Mikija i osvojio novi trofej. Treći ove sezone, nakon naslova prvaka HNL-a i Kupa.

Veznjak ove godine igra sjajno u domaćoj ligi, sa sedam golova i 12 asistencija ključan je igrač 'modrih'.