STOJKOVIĆ SPREMAN ZA DERBI? Velike promjene u veznom redu, bivši hajdukovac prijeti 'bilima'!

Reprezentativna stanka je gotova, nogometna javnost se opet okreće HNL-u. Hajduk će u 9. kolu na Poljudu dočekati Dinamo, taj je dvoboj na rasporedu u subotu od 15 sati. Prvi veliki derbi sezone izaziva veliko zanimanje, Hajduk i Dinamo se bore za vrh prvenstvene ljestvice, a tko u subotu odnese puni plijen, lakše ulazi u nastavak sezone.

Pokretanje videa... VIDEO Predstavljen novi stadion u Maksimiru | Video: 24sata/Slavko Midžor/PIXSELL

U Maksimiru imaju razloga za zadovoljstvo, Luka Stojković bi ipak trebao biti spreman za Hajduk. Dinamova "desetka" još osjeća taj gležanj koji mu je nastradao na kup utakmici u Vukovaru, ali će stisnuti zube i staviti se na raspolaganje Mariju Kovačeviću. Dinamove redove proteklih je dana zahvatila i viroza, Vukovar je zbog toga preskočio Prevljak, ranije je ona zahvatila Valinčića, Galešića i Kačavendu. Dečki su sad spremni, potpuno "nabrijani" za Poljud.

Vukovar i Dinamo sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Trener Dinama može biti spreman, svi su mu se prvotimci spremni vratili s reprezentativnih obveza, nitko se nije požalio na nikakve ozljede. Tabinas je još u utorak stigao u Zagreb, a momčadi su se u srijedu priključili Kotarski, Mišić, Beljo, McKenna, Hoxha, Topić... I svi nestrpljivo čekaju veliki derbi.

Dinamo bi u početnom sastavu trebao imati tri "nova lica", Kravcov i Ivanušec bi se trebali naći u veznom redu, Almena dobiti priliku na desnom krilu. Jasno, Kovačević ne može računati na kapetana Mišića, pa će "šestica" na Poljudu biti - Kravcov. Veliko je pitanje koga će Kovačević još instalirati u sredini terena, hoće li se uz Kravcova i Ivanušeca tu naći Kačavenda, Zajc ili koliko-toliko oporavljeni Stojković.

Istra 1961 i Dinamo sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Kotarski će sasvim sigurno biti "jedinica", u zadnjoj liniji opet bi se trebali naći Valinčić, Dominguez, McKenna i Perez Vinlöf. Vezni red smo već detektirali, a na desnoj strani će se naći bivši hajdukovac Almena, Beljo će biti udarna igla "modrih", dok bi lijevo krilo opet moglo biti pod kontrolom Mislava Oršića.