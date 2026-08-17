Mudražija? Ne, nećemo prijavljivati nove igrače za utakmicu s Vikingom, rekao je Kovačević, pa dodao: Stojković je već prijavljen s brojem 7 za Viking, ali ima vremena. Bude u skupini...
Stojković: Volio bih nositi broj 10 u Dinamu. Kovačević: Lijepo je tu vidjeti logo Lige prvaka...
Dinamo je spreman za Viking. Zagrepčani će u playoff fazi Lige prvaka u utorak (od 21 sat) dočekati norveškog prvaka, tražiti što bolji rezultat uoči uzvrata koji je na rasporedu sljedeće srijede u Stavangeru. Nogometaši Marija Kovačevića su u dobrom stanju, nanizali su pet uzastopnih pobjeda (Thun, Slaven Belupo, dvaput Kauno Žalgiris i Rudeš).
Pokretanje videa...
Norvežani pak u Maksimir stižu prilično motivirani, željni povijesnog plasmana u grupnu fazu Lige prvaka. O tome svjedoči i velik broj norveških kolega koji su u doista velikom broju stigli u Zagreb. I svi se nadaju pisanju povijesti, svi vjeruju kako će momčad predvođena s dva trenera (Bjarte Lunde Aarsheim i Morten Jensen) stići u nogometnu elitu. Iz Dinamovih redova utakmicu su najavili Mario Kovačević i Luka Stojković.
- Prvo bih želio najboljim navijačima čestitati 40. rođendan, dat ćemo sve od sebe za pobjedu. Stanje u momčadi? Evo i Luka je tu, u dobrom smo tonusu, odigrali smo već 6-7 utakmica, svaki put smo sve bolji, sutra moramo biti najbolji. Veseli me da su svi zdravi i spremni - rekao je Kovačević, pa dodao:
- Viking je skandinavska momčad, igraju ofenzivno, s puno igrača odlaze u završnicu. Oni su već pet-šest godina skupa, prava su momčad. Ta tri njihova napadača na čelu s kapetanom Tripićem rade razliku, imaju puno kvalitetnih stvari. Moramo biti na nivou ako želimo do pobjede, dobro smo ih skautirali, bit ćemo spremni.
Koliko vam znači boriti se s Dinamom za Ligu prvaka?
- Znači mi ovo puno, kad vidite logo Lige prvaka, to je nešto prelijepo. Mi smo nova momčad, zajedno smo godinu dana. Bio nam je cilj ući u playoff Lige prvaka, sretni smo i zadovoljni. S Dinamom želim pobjeđivati, igramo dobro i zaslužili smo te kvalifikacije za Ligu prvaka. Vjerujem u svoju momčad, moramo dati najbolje od sebe da dođemo do te faze.
Je li njihova prednost što im je prvenstvo već odmaklo?
- Njihova je prednost jer im je daleko odmaklo prvenstvo. Nismo ni mi loši, ovo nam je već sedma utakmica, dižemo tempo, sve smo bolji i bolji.
Malo o Tripiću...
- On je jako bitan, glavni igrač, sve se vrti oko njega. Ima iskustva i znanja, pripremili smo se za njega. Igrali smo i protiv boljih igrača od njega, vjerujem da ćemo ga zaustaviti.
Više nema Vidovića...
- Zahvalio bi se Gabiiju na svemu što je dao za Dinamo, odigrao je jako puno dobrih utakmica, falit će nam u rotaciji. Koga nema bez njega se može i mora, najbitnije da smo ostali svi zdravi, imamo odlične igrače u veznoj liniji. Utakmice s Norvežanima su uvijek zanimljive, tako će biti i sutra, jako im se digao nogomet.
Hoće li biti nekih promjena, planirate li za Viking prijaviti i Roberta Mudražiju?
- Ne, sutra neće biti novih igrača, ima nas dovoljno. Za kasnije ćemo vidjeti, ovisno tko će doći.
Riječ je dobio i Luka Stojković.
- I ja želim čestitati rođendan Bad Blue Boysima, najbolji poklon bi im bila pobjeda. Znamo što nas čeka, protiv koga god igrate u ovoj fazi nema laganih suparnika, pogotovo skandinavske momčadi. Znamo kakav nogomet gaje, jako su agresivni, dat ćemo sve od sebe, nadam se i pobijediti - rekao je Stojković, pa dodao:
- Tri godine od ozljede? Koliko god mi bilo teško tada, kad vidim te slike iz oporavka, jako su to lijepa sjećanja. Imao sam uz sebe trenera Stipu i Kačavendu, sjajnu ekipu, bili smo povezani, uspjeli smo što je najbitnije, oporaviti se za nastavak karijere. Presretan sam što sutra mogu pomoći Dinamu prema Ligi prvaka.
Sve se više piše kako ćete postati nova "desetka" Dinama?
- Ha, ha, velika je stvar već što me se spominje u tom kontekstu, znamo kakve su legende nosile "desetku" u Dinamu. Ali nije to do mene, to je odluka trenera i kluba, volio bih ju dobiti.
Tu je odmah uskočio Kovačević.
- Sutra je ne može nositi jer je već prijavljen za ovu fazu pod brojem 7, ali ima vremena. Možda u skupini...
Vi ste već igrali Ligu prvaka?
- To je bilo jedno jako lijepo iskustvo. Najbolnije sjećanje? Onaj poraz od Bayern, a najljepše je svakako ona domaća pobjeda nad Milanom - završio je Stojković.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+