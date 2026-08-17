Stojković: Volio bih nositi broj 10 u Dinamu. Kovačević: Lijepo je tu vidjeti logo Lige prvaka...

Dinamo je spreman za Viking. Zagrepčani će u playoff fazi Lige prvaka u utorak (od 21 sat) dočekati norveškog prvaka, tražiti što bolji rezultat uoči uzvrata koji je na rasporedu sljedeće srijede u Stavangeru. Nogometaši Marija Kovačevića su u dobrom stanju, nanizali su pet uzastopnih pobjeda (Thun, Slaven Belupo, dvaput Kauno Žalgiris i Rudeš).

Pokretanje videa... VIDEO Trening Dinama na Maksimiru | Video: 24sata

Norvežani pak u Maksimir stižu prilično motivirani, željni povijesnog plasmana u grupnu fazu Lige prvaka. O tome svjedoči i velik broj norveških kolega koji su u doista velikom broju stigli u Zagreb. I svi se nadaju pisanju povijesti, svi vjeruju kako će momčad predvođena s dva trenera (Bjarte Lunde Aarsheim i Morten Jensen) stići u nogometnu elitu. Iz Dinamovih redova utakmicu su najavili Mario Kovačević i Luka Stojković.

- Prvo bih želio najboljim navijačima čestitati 40. rođendan, dat ćemo sve od sebe za pobjedu. Stanje u momčadi? Evo i Luka je tu, u dobrom smo tonusu, odigrali smo već 6-7 utakmica, svaki put smo sve bolji, sutra moramo biti najbolji. Veseli me da su svi zdravi i spremni - rekao je Kovačević, pa dodao:

- Viking je skandinavska momčad, igraju ofenzivno, s puno igrača odlaze u završnicu. Oni su već pet-šest godina skupa, prava su momčad. Ta tri njihova napadača na čelu s kapetanom Tripićem rade razliku, imaju puno kvalitetnih stvari. Moramo biti na nivou ako želimo do pobjede, dobro smo ih skautirali, bit ćemo spremni.

Koliko vam znači boriti se s Dinamom za Ligu prvaka?

- Znači mi ovo puno, kad vidite logo Lige prvaka, to je nešto prelijepo. Mi smo nova momčad, zajedno smo godinu dana. Bio nam je cilj ući u playoff Lige prvaka, sretni smo i zadovoljni. S Dinamom želim pobjeđivati, igramo dobro i zaslužili smo te kvalifikacije za Ligu prvaka. Vjerujem u svoju momčad, moramo dati najbolje od sebe da dođemo do te faze.

Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Je li njihova prednost što im je prvenstvo već odmaklo?

- Njihova je prednost jer im je daleko odmaklo prvenstvo. Nismo ni mi loši, ovo nam je već sedma utakmica, dižemo tempo, sve smo bolji i bolji.

Malo o Tripiću...

- On je jako bitan, glavni igrač, sve se vrti oko njega. Ima iskustva i znanja, pripremili smo se za njega. Igrali smo i protiv boljih igrača od njega, vjerujem da ćemo ga zaustaviti.

Više nema Vidovića...

- Zahvalio bi se Gabiiju na svemu što je dao za Dinamo, odigrao je jako puno dobrih utakmica, falit će nam u rotaciji. Koga nema bez njega se može i mora, najbitnije da smo ostali svi zdravi, imamo odlične igrače u veznoj liniji. Utakmice s Norvežanima su uvijek zanimljive, tako će biti i sutra, jako im se digao nogomet.

Hoće li biti nekih promjena, planirate li za Viking prijaviti i Roberta Mudražiju?

- Ne, sutra neće biti novih igrača, ima nas dovoljno. Za kasnije ćemo vidjeti, ovisno tko će doći.

Riječ je dobio i Luka Stojković.

- I ja želim čestitati rođendan Bad Blue Boysima, najbolji poklon bi im bila pobjeda. Znamo što nas čeka, protiv koga god igrate u ovoj fazi nema laganih suparnika, pogotovo skandinavske momčadi. Znamo kakav nogomet gaje, jako su agresivni, dat ćemo sve od sebe, nadam se i pobijediti - rekao je Stojković, pa dodao:

- Tri godine od ozljede? Koliko god mi bilo teško tada, kad vidim te slike iz oporavka, jako su to lijepa sjećanja. Imao sam uz sebe trenera Stipu i Kačavendu, sjajnu ekipu, bili smo povezani, uspjeli smo što je najbitnije, oporaviti se za nastavak karijere. Presretan sam što sutra mogu pomoći Dinamu prema Ligi prvaka.

Zagreb: Pripremna utakmica GNK Dinamo- Koper | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Sve se više piše kako ćete postati nova "desetka" Dinama?

- Ha, ha, velika je stvar već što me se spominje u tom kontekstu, znamo kakve su legende nosile "desetku" u Dinamu. Ali nije to do mene, to je odluka trenera i kluba, volio bih ju dobiti.

Tu je odmah uskočio Kovačević.

- Sutra je ne može nositi jer je već prijavljen za ovu fazu pod brojem 7, ali ima vremena. Možda u skupini...

Vi ste već igrali Ligu prvaka?

- To je bilo jedno jako lijepo iskustvo. Najbolnije sjećanje? Onaj poraz od Bayern, a najljepše je svakako ona domaća pobjeda nad Milanom - završio je Stojković.