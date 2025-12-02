Stojkovića zvali na sastanak u Dinamu nakon crvenog kartona. Zadovoljni njegovim pristupom

Luka Stojković napravio je veliku glupost u pobjedi Dinama nad Goricom 2-0 u ponedjeljak i dobio crveni karton zbog očitog prekršaja tek što je ušao u igru, a onda i napucavanja lopte nakon što je izašla u aut. To mu je drugi žuti karton u 132. klupskoj utakmici u profesionalnoj karijeri, a zanimljivo je da je i prvi dobio protiv Gorice, sredinom rujna u porazu na Maksimiru 2-1 (tad je bio izravan).

Navijačima "modrih" nikako nije sjelo ponašanje talentiranog ofenzivca koji pokazuje znakove nervoze i koji je veći dio sezone rezervna opcija Marija Kovačevića. Kako neslužbeno doznajemo iz izvora bliskih klubu, dan poslije utakmice Stojkovića su pozvali na sastanak i kazali mu kako stoje iza njega, kako su zadovoljni pristupom koji je pokazao po ulasku u igru u 60. minuti unatoč isključenju. Štoviše, smatraju da je njegov pristup bio sjajan i žele ga vidjeti kod svih igrača koji ulaze s klupe.

U Dinamu žale za isključenjem i smatraju kako svatko može imati svoje mišljenje je li ga Luka zaslužio ili ne, je li postojao faul za prvi karton. No ne dvoje da će Stojković i dalje biti u trenerovim planovima. U svakom slučaju, Kovačević je ostao bez važnog igrača u rotaciji za subotnji derbi protiv Hajduka (15 sati) na Maksimiru, a Stojković bi nove minute mogao dočekati protiv Betisa 11. prosinca u Zagrebu. Što se HNL-a tiče, "modrima" do zimske pauze ostaju domaći dvoboj protiv Lokomotive i gostovanje kod Slaven Belupa.

Stojković je jedan od najgrubljih igrača lige ove sezone, osim njega dva crvena kartona ima još bivši vojnik, Vukovarov Mario Tadić (ali dva izravna). Među igračima koji su često u sudačkim bilježnicama svakako se ističe Iker Pozo, Španjolac iz Gore, koji je već odradio drugu utakmicu suspenzije zbog četiri žuta kartona, skupio ih je osam u 13 kola i propustio dvoboj protiv Dinama. Stojković je u 19 ovosezonskih nastupa zabio tri gola i dvaput asistirao, a po utakmici je prosječno dobio nešto manje od 44 minute.