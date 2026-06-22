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ODLUČILA UEFA

Stojkoviću smanjena kazna: Neće ga biti samo protiv Thuna

Piše Ivan Tomašković,
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Stojkoviću smanjena kazna: Neće ga biti samo protiv Thuna
Foto: Luka Stanzl/Pixsell/

Zbog šamara stoperu Genka Dinamov veznjak zaradio je crveni karton te je kasnije kažnjen s tri utakmice neigranja

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Dobre vijesti stigle su za zagrebački Dinamo iz UEFA-e. Krovna kuća europskog nogometa smanjila je kaznu Luki Stojkoviću s tri na dvije utakmice suspenzije.

Stojković je suspendiran nakon što je u uzvratnoj utakmici doigravanja za osminu finala Europske lige kod Genka zaradio crveni karton. Nakon produžetaka bilo je 3-3, čime su Plavi ispali iz Europe, a Dinamov veznjak je briljirao uz dva gola. Krajem prvog produžetka napravio je glupost te je opalio šamar stoperu Genka Matteu Smetsu. Njemački sudac Felix Zwayer dao mu je najprije žuti karton, no onda je intervenirala VAR soba i pozvala ga na provjeru. Nakon toga je promijenio svoju odluku i pokazao mu crveni karton.

Stojković je prvo kažnjen s tri utakmice neigranja, a potom je klub iz Maksimira žalio i kazna mu je smanjena. Neće ga biti u dvomeču protiv švicarskog prvaka Thuna u drugom pretkolu Lige prvaka. Prva utakmica igrat će se 21. ili 22. srpnja u Švicarskoj, a uzvrat tjedan dana kasnije u Maksimiru. 
 

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