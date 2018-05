Stradao i Hrvat: Gazda naredio huliganima da prebiju igrače?!

U posljednjih nekoliko dana u lisabonskom se Sportingu događa niz užasnih stvari.

Sve je krenulo od toga da su neki igrači izrazito nezadovoljni u klubu i da žele što prije otići nakon čega su ušli u sukob s predsjednikom kluba, kontroverznim Brunom de Carvalhom.

Kulminiralo je u utorak upadom huligana u trening kamp gdje su igrači Sportinga dobili batina. Među njima je bio i Hrvat Josip Mišić (23), bivši igrač Rijeke.

Portugalski Publico piše da je to krivica predsjednika kluba Bruna de Carvalha. Otkrio je to izvor blizak treneru kluba Jorgeu Jesusu.

Navijači su preuzeli stvari u svoje ruke i fizički napali njihovog golmana, Ruija Patricija u garaži, nakon što je Sporting u nedjelju izgubio od Maritima (2-1) zbog čega neće sudjelovati u Ligi prvaka sljedeće godine.

Huliganima je, piše se, De Carvalho naložio da natjeraju igrače i trenere na maksimalan angažman prije važnih utakmica posljednjih mjeseci i to tako da ih - preplaše!

Navodno je to napravio 6. travnja nakon poraza od Atletico Madrida 2-0 u četvrtfinalu Europske lige. Nakon te utakmice De Carvalho je na Facebooku napisao kako su svi igrači koji su sudjelovali u tom porazu suspendirani.

Navijači potom počinju prijetiti igračima koji shvaćaju situaciju. Traže sastanak s predsjednikom znajući da on režira sav cirkus, a on na to počinje raditi šou.

Pred igračima je nazvao vođe navijača i s upaljenim zvučnikom mobitela ih pitao da kažu je li on naručio prijeteće poruke. Igrači, naravno, nisu povjerovali u to.

Ispali su sljedeći tjedan od Atletica u Europskoj ligi unatoč domaćoj pobjedi 1-0, a na kraju svega je krenula istraga o Sportingovoj kupovini utakmica prošle sezone!

Sve to samo je dodatno zapalilo navijače Sportinga koji su uletjeli u klupski kamp i počeli tući igrače. Stradao je i hrvatski veznjak Josip Mišić koji je u klub stigao ove zime iz Rijeke. Najgore je prošao Bas Dost, strijelac 34 gola za Sporting...

When ‘fans’ attack their own players like happened at Sporting. This is Bas Dost’ head injury. #idiots pic.twitter.com/y5uAqhGjeg