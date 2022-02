Iza nas je uzbudljivo 22. kolo Prve HNL. Vidjeli smo sjajne poteze, neizvjesne utakmice, ali i sudačke pogreške. Jedna od njih je utjecala i na rezultat.

Dinamo je pobijedio Istru 1961 (2-1) u Puli. Mislav Oršić je zabio za 2-1 iz jedanaesterca u 54. minuti. Penal nije sporan. Mauro Perković nagazio je Komnena Andrića po gležnju u svome kaznenom prostoru i Zdenko Lovrić je opravdano pokazao na bijelu točku. No, sporno je ono što je prethodilo prekršaju za kazneni udarac.

Arijan Ademi bio je u duelu s igračem Istre Pererom. Zakasnio je u duel, ušao u domaćeg igrača i srušio ga na pod. Svjestan da je napravio mogući prekršaj, Ademi je podignuo ruke i izgledalo je kao da se ispričava sucu i Pereri nadajući se kako neće biti prekršaj. I nije. Zdenko Lovrić nastavio je s igrom, a u nastavku akcije je Perković napravio jedanaesterac.

Sudački stručnjak Mario Strahonja je u emisiji Stadion rekao kako je sudac Lovrić pogriješio i kako je tu morao svirati prekršaj.

- Kazneni udarac je postojao, bilo je jasno gaženje. A start Ademija... Ovdje postoji izazov, ovo je prekršaj. Dovoljan je kontakt da bismo okarakterizirali kao prekršaj, bez obzira na intenzitet. Smeta me nešto jako, a to je VAR protokol koji bi trebao biti bolji. Ovakva vrsta prekršaja ne spada pod kategoriju jasne i očigledne pogreške. VAR soba je detektirala, ali nije se smjela uključiti. To nije moja smjernica, HNS-ova, to je smjernica Uefe. To je pogreška, ali VAR se nije smio uključiti.

I sam Ademi se ispričavao sucu i igraču Istre nakon starta. Kao da je i sam bio svjestan da je napravio prekršaj.

- Ademi je priznao prekršaj, takav prekršaj u kaznenom prostoru ne bi bio prekršaj za penal. Sama reakcija Ademija je pokazala da se radi o prekršaju - rekao je Strahonja.

Igrač Istre Caseres neće baš pamtiti utakmicu protiv Dinama. Zakucao je loptu u vlastitu mrežu u prvom poluvremenu, a uz to je imao dva prljava starta nad Bočkajem i Franjićem. Za oba je dobio žuti karton pa je u konačnici morao napustiti igru. No, je li već prvi prekršaj bio za crveni?

- Ovaj prekršaj nad Bočkajem ne spada pod jasnu i očiglednu pogrešku, ovo je žuti karton. Kod prekršaja nad Franjićem, ovdje nema dileme. Ovo je opasna igra, tu se štiti igrača. Da je došlo do kontakta, to bi bio izravan crveni. Opravdana dva žuta kartona - rekao je Strahonja.

Zdenko Lovrić je u drugom poluvremenu svirao i drugi penal za Dinamo. Joao Silva srušio je Brunu Petkovića, no nakon reakcije VAR sobe, Lovrić je otišao pogledati snimku. Bilo je jasno kako je napadač Dinama simulirao pa mu je sudac pokazao žuti karton i poništio penal.

- VAR je tu pokazao svoju kvalitetu. Petković je prvi došao do lopte, ali nije nastavio kretnju već je htio iznuditi prekršaj. Krenuo je pasti i tu je došlo do kontakta - rekao je sudački stručnjak.

Hajduk je u Turopolju slavio protiv Gorice (4-0), a Tihomir Pejin je odradio jako dobar posao. No, krajem prvog poluvremena nije vidio ruku igrača Gorice Steenvoordena pa je na reakciju VAR-a pogledao snimku i pokazao na bijelu točku.

- Ovdje se radi o propuštenom incidentu. Ruka je u prirodnom položaju, ali ona ide prema lopti. Otvorila je svoj obujam tijela, ruka je igrala prema lopti i to je kažnjivo. Tu je bila velika gužva, Pejin nije vidio, ali VAR mu je dao drugu priliku i on je to iskoristio. Ovo je bio pokret ruke prema lopti, to je kažnjivo.

Osijek je u Kranjčevićevoj pobijedio Hrvatski dragovoljac 3-1. Gosti su u prvom poluvremenu tražili jedanaesterac nakon što je igrač domaćih igrao rukom u svome kaznenom prostoru. Loptu je udario glavom, a onda se odbila u njegovu ruku.

- Nije dosuđen penal jer od 1. srpnja 2021. godine su jasne smjernice što je prirodni položaj ruke. To je prirodan položaj ruke u odnosu na prirodnu kretnju tijela. Ruka nije podignuta iznad ramena, a on je sam sebe pogodio u podlakticu. To nije kažnjiva ruka - jasan je Strahonja.

Ipak, stručni komentator Danijel Pranjić smatra drugačije.

- Po meni je ovo penal i najstroža kazna. Ruka je promijenila smjer lopte.

Veliku buru u javnosti podignula je situacija iz drugog poluvremena. Matija Frigan udario je Romana Miereza nogom po glavi nakon što je pokušao izbiti loptu. Sudac Ante Kulušić to nije vidio pa je na intervenciju VAR-a otišao pogledati snimku i nakon tri minute pokazao je na bijelu točku. Udarac je postojao, ali ovo nije bila jasna i očigledna pogreška pa se VAR nije smio uključiti.

- Kulušić to nije mogao sam vidjeti. Dugo je trajala kontrola. Ovo nije jasna i očigledna pogreška, ali ovo po meni je penal. Pravedna je odluka u konačnici jer se vidi udaranje po Mierezovoj glavi. Ali ovo ne spada pod VAR intervenciju. Pravedna odluka, dobro da je donesena, ali ne na intervenciju VAR-a. Sudac je samostalno trebao ovo dosuditi - rekao je Strahonja.