Strahonja: Penal za Dinamo je upitan, a trebalo ga je ponoviti

Prvo kolo HNL-a obilježio je najveći derbi hrvatskog nogometa između Dinama i Hajduka (1-2), a svoj sud o spornim situacijama dalo je 'oko sokolovo', bivši prvoligaški sudac Marijo Strahonja u HTV-ovoj emisiji Stadion.

"Modri" su poveli u 35. minuti golom Brune Petkovića, a VAR nije pozvao suca na pregledavanje potencijalnog zaleđa Luke Ivanušeca i ometanja gostujućeg golmana Ivana Lučića.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Sporna situacija od 5:33

- Ivanušec nije bio u zaleđu, po današnjim smjernicama nije ometao golmana - ustvrdio je Strahonja.

Duel Jana Mlakara i Sadegha Moharramija sredinom drugog poluvremena, koji je sudac Igor Pajač označio penalom za Dinamo, Strahonji nije klasičan penal. Osim toga, vidljivo je da su igrači Hajduka i Dinama utrčali u šesnaesterac prije nego što ga je Bruno Petković izveo.

- Penal za Dinamo je upitan po prekršaju, ali nije pravilno izveden. Trebalo ga je ponoviti, igrač Hajduka prerano je ušao u šesnaesterac. Za to je kriv pomoćni sudac, a VAR se ne smije uključiti u ovakvim situacijama koje se često događaju - kazao je Strahonja.

Ivković: Petkoviću i Livaji osigurači iskaču na 50 posto

Tomislav Ivković u studiju posebno osvrnuo na Petkovićev penal.

- Taj penal je bio ključni moment utakmice, moramo to priznati, kao što je to bio gol Livaje. Od tog trenutka je Dinamo pao, a Hajduk se dignuo i napravio je ono što nije možda ni očekivao. No kad imaš igrače poput Petkovića i Livaje, možeš svašta toga očekivati. To su igrači kojima je Bog puno dao, a oni su iskoristili samo dvije četvrtine toga, kad dođe ozbiljniji trening već na 50 posto im osigurači iskaču, zato ne igraju u Realu i Barceloni. No kao igrači su fantastični. Kad danas-sutra završe karijeru razmišljat će "da sam bio malo pametniji, gdje bi mi bio kraj".

Pohvalio je novog Belgijca u Hajduku Vadisa Odjidju-Ofoea, za kojega vjeruje da će biti veliko pojačanje ako bude motiviran i profesionalan. A osvrnuo se i na Ukrajinca Bogdana Mihajličenka koji je u ponedjeljak potpisao za Dinamo.

- Ne znam koji je već to lijevi bek u Dinamu. No Čačić se sigurno smije, jer kad su ga svi kritizirali, momčad koja je igrala prvu utakmicu s Hajdukom je ista kao ona koju je izvodio Čačić. Da bi došao taj lijevi bek, moramo to vidjeti. Za Ljubičića je sigurno bolja sredina terena, ali i njemu će sad trebati vremena da se opet navikne opet na svoju poziciju.