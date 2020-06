Strani mediji: Dimitrov partijao u Beogradu zaražen pa stigao u Zadar, bio je s mnogo tenisača

Svi mediji prenijeli su događanja u Zadru, vijest o otkazivanju turnira kao i Dimitrovljevu poruku na Instagramu te priopćenje Gorana Ivaniševića. Ističu da je najvažnije da se svi sudionici turnira testiraju na korona virus

<p>Bugarin <strong>Grigor Dimitrov </strong>pozitivan je na korona virus, turnir Adria Tour u Zadru je otkazan, a o kritičnoj epidemiološkoj situaciji raspisali su se i svjetski mediji!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Tako je najdirektnija bila španjolska <a href="https://www.marca.com/tenis/2020/06/21/5eefa24de2704e5c7a8b45f3.html" target="_blank"><strong>Marca</strong></a>, koja je u svojem tekstu sažela događanja od Beograda do Zadra, istaknula najbitnije segmente Dimitrovljeva puta od početka Adria Toura do saznanja da je pozitivan na koronu te podcrtala jednu bitnu činjenicu - Dimitrov se družio s brojnim tenisačima što bi mogao biti veliki udar na teniski svijet.</p><p>Dimitrov je bio u kontaktu s <strong>Marinom Čilićem, Bornom Ćorićem, Novakom Đokovićem, Alexanderom Zverevim, Dominicom Thiemom, Viktorom Troickim, Filipom Krajinovićem, Dušanom Lajovićem i Damir Džumhurom.</strong></p><p>Thiem se već javio povratno i otkrio da je odradio test na korona virus i da je bio negativan dok sve ostale čeka obavezno testiranje. Također, Marca ističe da je Dimitrov partijao u beogradskom klubu u kojem nije držao do mjera socijalnog distanciranja.</p><p>O incidentu u Zadru raspisali su se i najjači mediji Europe i svijeta <strong>Eurosport i BBC Sport.</strong></p><p><a href="https://www.eurosport.com/tennis/adria-tour/2020/adria-tour-final-cancelled-after-grigor-dimitrov-tests-positive-for-coronavirus_sto7782916/story.shtml" target="_blank"><strong>Eurosport </strong></a>je prenio vijest o otkazivanju Adria Toura, priložio službeno priopćenje vodstva turnira te podsjetio da je Dimitrov osim druženja s tenisačima igrao i košarku s košarkašima. Eurosport ne navodi da je riječ o košarkašima KK Zadra.</p><p>Napominje da je Dimitrov sada u svojem domu u Monacu gdje se liječi od korona virusa.</p><p><strong><a href="https://www.bbc.com/sport/tennis/53131665" target="_blank">BBC Sport</a> </strong>u prvi plan ističe Dimitrovljevu ispriku svima pa među prvim stvarima citira "Žao mi je ako samo ikome naudio na bilo koji način."</p><p>BBC je ukratko objasnio o kakvom turniru je riječ te napomenuo da je u Beogradu i Zadru ukupno bilo nekoliko tisuća posjetitelja. Bazirao se na izjavi Gorana Ivaniševića i otkazivanju turnira.</p><p>Mediji u susjednoj Srbiji u prvi plan guraju Novaka Đokovića i njegov kontakt s Dimitrovim.</p><p><a href="https://www.kurir.rs/sport/tenis/3484781/novak-mora-na-testiranje-svi-ucesnici-turnira-u-zadru-zbog-dimitrova-moraju-na-proveru" target="_blank"><strong>Kurir </strong></a>ističe da je Dimitrov igrao košarku s Đokovićem i da je bilo puno kontakta pa napominje da će najbolji tenisač svijeta, kao i svi sudionici turnira u Zadru, morati na testiranje na koronu.</p><p>Kurir dodaje i da je Dimitrov prije par dana bio u Beogradu.</p><p><a href="https://sport.blic.rs/tenis/grigor-dimitrov-ima-korona-virus-tenis-inficiran-zarazen-testiranje/gm51v09" target="_blank"><strong>Blic </strong></a>je objavio četiri teksta u kojima je provukao sve najbitnije informacije o događanjima u Zadru, prenio priopćenja Đorđe Đokovića i Gorana Ivaniševića te poruku Grigora Dimitrova na Instagramu.</p><p>Ističe da je finale u Zadru otkazano, ali da će se svi tenisači morati testirati, uključujući i Novaka Đokovića.</p>