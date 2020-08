Strašan nogomet u Maksimiru: Livi sjajan, Osijek promašivao zicere i na kraju teško stradao...

Dinamo je pobijedio Osijek 4-1. Osijek je promašio penal i zabio si dva autogola, a ostala je dva Dinamo zabio iz penala. Marko Tolić je u debiju zabio iz penala, Livaković je obranio i treći penal u četiri dana

<p>Treća utakmica u devet dana, treća različita formacija Dinama. Protiv Osijeka je Zoran Mamić izveo formaciju 3-5-2, koju je mijenjao u drugom poluvremenu, a središnji branič bio je kapetan <strong>Arijan Adem</strong>i. Dobro je to funkcioniralo do same završnice prvoga poluvremena. Ademi je napravio potpuno nepotrebni penal, ali <strong>Dominik Livaković</strong> se specijalizirao za penale ovoga tjedna. Nakon Cluja, obranio je penal i protiv Osijeka. "Žrtva" je bio Majstorović. To mu je u dvije utakmice u ovom tjednu treći obranjeni penal, drugi iz igre. Zanimljivo, Livaković je dosad u karijeri na golu <strong>Dinama</strong> obranio samo jedan penal iz igre, a sad je u dvije utakmice obranio dva.</p><p>Igrao je Dinamo jako dobro prvih pola sata. Zasluženo je vodio, mogao je i povećati vodstvo. Jako se na lijevom boku dopao Damjan Daničić. Taj dečko očigledno napreduje iz utakmice u utakmicu. U prošlom je prvenstvu debitirao protiv Istre 1961 u Puli. Tada nije dobro izgledao, ali sad izgleda sve bolje i bolje. Nekoliko je puta sjajno probio lijevu stranu. </p><p>Prvih pola sata je bilo dobro, a nakon toga je Dinamo pao u igri. <strong>Osijek </strong>je imao penal, prečku iz slobodnog udarca, a onda je početkom drugog poluvremena izjednačio. Mogao je i povesti, doista je Dinamo pola sata jako loše izgledao.Spašavao je Livaković, a Osječani su promašivali nemoguće. Imali su tri-četiri sjajne prilike. Na klupi gostiju nisu mogli vjerovati što su njihovi igrači promašivali. </p><p>Utakmica je doista bila odlična. Devet udaraca u okvir domaćina, devet gostiju. Dominirao je Dinamo, zatim Osijek. Zagrepčanima se ne bi smjele događati ovakve "crne rupe" u igri, ali odlika velikih momčadi je da dobiju ovakve utakmice, a baš je to napravio Dinamo. Osijek je dominirao, ali nije zabijao, a na drugoj strani je bilo suprotno. Opet su si Osječani zabili autogol, prvo golman Ivušić u prvome poluvremenu, a u drugome bivši dinamovac Majstorović. On je bio pravi tragičar, promašen penal i autogol. Kakva loša noć za braniča slavonske momčadi.</p><p>Doista, Osječani su u ovoj utakmici uništili sami sebe. Za kraj su napravili i dva penala. Prvi je rutinski zabio Andrić, a drugi Tolić, koji je i debitirao.</p><p>Četiri utakmice na početku sezone i četiri pobjede Dinama. Istina, u Rumunjskoj su Zagrepčani dobili nakon penala, ali prošli su dalje. Dinamo je nakon tri kola na čelu HNL-a, a sad slijedi dvotjedna stanka, a nakon stanke derbi na Poljudu i treće pretkolo Lige prvaka. Protivnika će hrvatski prvak doznati u ponedjeljak.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>