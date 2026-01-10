Strašan pad austrijske skijašice u Zauchenseeu! Bilo je i krvi, prevezena je helikopterom...

Austrijanka Magdalena Egger startala je s brojem 17, a onda je izletjela je sa staze u trećem sektoru u Zauchenseeu i pretrpjela strašan pad. Egger je završila u ogradi koja je postavljena uz stazu, a bilo je i krvi.

Spust u Zauchenseeu prekinut je na desetak minuta dok se Austrijanki nije ukazala potrebna liječnička pomoć. Lice joj je bilo krvavo, a kada se ustala na noge osjetila je bol u koljenu. Iako se isprva uspjela oporaviti od pada, na kraju je prevezena helikopterom u bolnicu. Kako piše francuski L'equipe, riječ je o ozljedi koljena.

Foto: Profimedia

Egger je u prvom spustu sezone u Saint-Moritzu osvojila drugo mjesto, a nakon ove ozljede nastavak sezone joj je 'pod upitnikom'.