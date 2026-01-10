Obavijesti

Sport

Komentari 0
MAGDALENA EGGER

Strašan pad austrijske skijašice u Zauchenseeu! Bilo je i krvi, prevezena je helikopterom...

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Strašan pad austrijske skijašice u Zauchenseeu! Bilo je i krvi, prevezena je helikopterom...
5
Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS

Egger je u prvom spustu sezone u Saint-Moritzu osvojila drugo mjesto, a nakon ove ozljede nastavak sezone joj je 'pod upitnikom'

Admiral

Austrijanka Magdalena Egger startala je s brojem 17, a onda je izletjela je sa staze u trećem sektoru u Zauchenseeu i pretrpjela strašan pad. Egger je završila u ogradi koja je postavljena uz stazu, a bilo je i krvi. 

Spust u Zauchenseeu prekinut je na desetak minuta dok se Austrijanki nije ukazala potrebna liječnička pomoć. Lice joj je bilo krvavo, a kada se ustala na noge osjetila je bol u koljenu. Iako se isprva uspjela oporaviti od pada, na kraju je prevezena helikopterom u bolnicu. Kako piše francuski L'equipe, riječ je o ozljedi koljena. 

1064759123
Foto: Profimedia

Egger je u prvom spustu sezone u Saint-Moritzu osvojila drugo mjesto, a nakon ove ozljede nastavak sezone joj je 'pod upitnikom'. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Najskuplji igrač svijeta tajio ju je od svijeta dok nije postala punoljetna. Onda je stigla beba
FOTO: LJUBAV IZ MLADOSTI

Najskuplji igrač svijeta tajio ju je od svijeta dok nije postala punoljetna. Onda je stigla beba

Isabel Haugseng Johansen (21) partnerica je najskupljeg nogometaša svijeta Erlinga Haalanda (25). Nakon što je postao najbolji strijelac u povijesti norveške reprezentacije objavio je kako će postati otac. Skupa su od djetinjstva, upoznali su se u nogometnoj akademiji, a današnja zvijezda Cityja dugo je tajila vezu s četiri godine mlađom
UŽIVO Transferi: Karačić odlazi iz Hajduka u Osijek na posudbu
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Karačić odlazi iz Hajduka u Osijek na posudbu

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Fifa zatvara dio stadiona zbog sramotnih povika 'ZDS' i 'Ubij Srbina'! Žestoka kazna HNS-u
'VATRENI' NA UDARU HULIGANA

Fifa zatvara dio stadiona zbog sramotnih povika 'ZDS' i 'Ubij Srbina'! Žestoka kazna HNS-u

Fifa kaznila HNS s nevjerojatnih 87.500 franaka zbog ponašanja navijača u protekle dvije utakmice. Sramotno skandiranje "Ubij Srbina", "Za dom spremni" i pirotehnika skupo koštali Hrvatsku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026